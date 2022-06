RiminiWellness al via, il programma completo e gli appuntamenti da non perdere

Attualità

Rimini

| 09:58 - 02 Giugno 2022

Un immagine della passata edizione.

La 16esima edizione di RiminiWellness ha appena preso il via, aprendo le porte dei 20 padiglioni della Fiera di Rimini. Fino a domenica tanti campioni dello sport e soprattutto migliaia di appassionati pronti a scoprire le discipline più originali e tutte le novità del settore.



L'inaugurazione ufficiale è in programma oggi (2giugno) alle ore 14.30 nella Hall Sud e prenderanno parte: Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Moreno Maresi, assessore allo Sport del Comune di Rimini, Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale di pattinaggio di velocità su ghiaccio e plurimedagliata alle olimpiadi invernali di Beijing 2022 e Giulia Ghiretti, campionessa paraolimpica di nuoto. A questi si aggiungerà la squadra dell'Aeronautica Militare di Ginnastica Ritmica, che darà prova della loro arte con un'emozionante esibizione.



Tantissimi gli eventi di questa prima giornata di RiminiWellness.



Sul Palco HiPRO (Pad. B5): Workout con Emanuele Mauti, Fit Boxe, Pound, Jazzercise, Ballet Fit, Body Butterfly, Samba Fit, Les Mills, Pound, Metafit, Body Butterfly, Resistance Training, Jazzercise.



Sul Palco Lindahls (Pad. C3): Abs Awakening, Booty Boom, Les Mills, Cross Cardio, Kappa.



Nel Pad. A1: YogaOnStage by ReYoga

Un’intera area per lo yoga dove partecipare alle lezioni dei migliori insegnanti e scuole italiani che si alterneranno sul palco a tutte le ore per l’intera durata dell’evento!



Nel Pad. C4: Superjump con Jill Cooper

Un intero palco sarà dedicato alle diverse discipline di Superjump: Original – Kombat - Hot Dance - Power 1 – Thunderbell - Power 2 – Intensity – Junior.

Novità della stagione 2022: Superjump Supersonic ed un’area riservata interamente al nuovo metodo di Jill Cooper a corpo libero: FLUID.



Nel Pad. D3: THEPOLE ARENA

Attraverso la riproduzione in fiera di una vera “sala da poledance” con corsi di diverse specialità aperti al pubblico, gli operatori professionali potranno valutare dal vivo l’impatto di queste nuove discipline.



Nel Pad. A3: AREA TRAINING XENIOS USA®

Xenios USA® presenta due diverse modalità di allenamento, Cross Training e Powerlifting, con le quali tutti gli appassionati potranno soddisfare la loro sete di allenamento e di novità.



Nel Pad. B3: FIF VILLAGE Fun & Pro

All’interno del FIF VILLAGE sarà possibile partecipare alle sessioni di allenamento dirette dai master trainer FIF con il supporto del team FIF Community. Lezioni a numero chiuso con ingresso libero, previa registrazione.



Nella Sala Neri (Hall Sud), ore 10.00: Convegno "Il benessere nello sportivo"

L’Esercizio callistenico nell’ambito rieducativo funzionale e la Nutrizione al servizio della salute e del recupero funzionale