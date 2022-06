Attualità

Pesaro

| 20:27 - 01 Giugno 2022

La regista Rita Giancola.

Di nuovo in nomination il film girato a Pesaro, Fano e Fossombrone "I Giochi del Destino", scritto e diretto dalla pluripremiata regista Rita Giancola e con le musiche del cantante e compositore italo–tunisino Tony Riggi. Questa volta il film è stato selezionato per il Festival Cortisulmare e verrà proiettato nella piazza di Terracina il 10 agosto alle 22. Sarà presente gran parte del cast formato da attori talentuosi e di varie nazionalità: Giancarlo Guastalla, Melissa Mil, Marco Macauda, Daniele Lo Savio, Manrico Caldari, Antonella Splendore, Maria Lorenzetti, Lilia Ciubuc, Akiro Orosco Salvatierra, Ugo Valsecchi, Rosario Ruppino, Thomas Vitali, i piccoli grandi attori Riccardo Marrozzini e Noah Orosco Salvatierra. Saranno presenti anche altre figure professionali che hanno collaborato per la buona riuscita del film: Anna Maria Bruni (segretaria di edizione) e Amato Ballante (fotografo di scena).



I Giochi del Destino è una commedia sentimentale la cui storia ruota attorno a Leonardo, interpretato da Riccardo Marrozzini, un bambino di 10 anni che ha un padre con una dipendenza dal gioco e una madre giovanissima ma molto responsabile. In 20 minuti di film si sfiorano tematiche importanti come la ludopatia e le figure genitoriali e nella vita di questa famiglia “disgregata” entrerà in gioco il destino. Il Festival Cortisulmare è ideato e diretto da Ovidio Martucci – attore, conduttore programmi Tv Network Rai 1, Rai sport, Sky, Sky Sport, nonché regista di Dont' Forget in uscita al Cinema dall’11 giugno 2022 a Roma.



Dopo tre anni di successi all’isola di Ponza, il Festival sbarca a Terracina, splendida storica città sul mare, e sarà sempre il sociale protagonista dei film finalisti. L’edizione di quest’anno si svolgerà all’aperto in un palco stellare dal 10 al 12 Agosto 2022 dalle ore 22.00. La dott.ssa Melinda Miceli, critico storico, sarà il Presidente della Giuria Cinematografica, il Sindaco di Terracina (Latina) Dott.ssa Roberta Ludovica Tintari sarà il Presidente della Giuria Popolare.