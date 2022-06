FOTO Rimini Calcio fuori dalla Poule Scudetto, con la Recanatese è 2-2

Sport

Rimini

| 20:04 - 01 Giugno 2022

Fotoservizio Davide Venturini.



Piacevole pari al Romeo Neri tra Rimini e Recanatese: il 2-2 porta in semifinale i marchigiani, ma il risultato non contava così tanto. Dopo una stagione lunghissima (anche per l'emergenza Covid) non ci sarebbe bisogno di impegnare le società in un lungo e sfiancante rush finale. L'eliminazione permette ora alla società di iniziare a pianificare la prossima impegnativa stagione in C. Per ciò che concerne la gara odierna, la Recanatese centra una clamorosa traversa con Ferretti al 13': la palla varca la linea dopo il rimbalzo in campo? Il dubbio rimane (foto 1-2 gallery). Il Rimini come di consueto tiene in mano il pallino del gioco e passa meritatamente in vantaggio al 32' su rigore trasformato da Germinale e procurato da Tanasa. Sempre su rigore, al 53', arriva il pari della Recanatese: Panelli atterra Ferretti e Gomez trasforma. Al 76' la Recanatese passa in vantaggio con una bella iniziativa di Senigagliesi che imbecca Giampaolo, il cui tiro sul palo lontano supera Marietta. Tre minuti dopo Tanasa, servito da Piscitella, trova il 2-2. Nel recupero si registrano un paio di emozioni, ma il risultato non cambia.



Rimini - Recanatese 2-2



RIMINI (4-3-3): Marietta - Pietrangeli (20' st. Cuccato), Tiraferri (18' st. Bianchi), Panelli, Contessa - Greselin, Tanasa, Tonelli (20' st. Pari) - Gabbianelli (13' sr. Arlotti), Germinale (13' st. Mencagli), Piscitella.

In panchina: Piretro, Callegaro, Ferrara, Pecci.

All. Gaburro.

RECANATESE (4-2-3-1): Urbietis - Meloni, Pacciardi, Marafini (28' st. Alessandrini), Quacquarelli - Grieco (1' st. Gomez), Raparo (39' st. Sopranzetti) - Ferretti (23' st. Minicucci), Sbaffo, Senigagliesi - Minnozzi (1' st. Giampaolo).

In panchina: Amadio, Alessandretti, Capitani, Guidobaldi.

All. Pagliari.



ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia (Cozzuto di Formia e Granata di Viterbo).

RETI: 32' pt. Germinale, 8' st. Gomez (rigore), 31' st. Giampaolo, 34' st. Tanasa.

AMMONITI: Panelli, Tanasa.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: Angoli: 2-4.