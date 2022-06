Covid: casi di nuovo sopra 100 a Rimini e sopra 1000 in Regione

Attualità

Rimini

| 16:16 - 01 Giugno 2022

Bollettino Covid 1 giugno 2022.



Un rialzo dei contagi (come avviene sempre a metà settimana) determinato da un aumento dei tamponi ma non solo, visto che il tasso di positività è all'11,4% (negli ultimi due giorni era al 6%), inferiore comunque ai mesi scorsi, quando oscillava tra il 19 e il 20%, a volte superando la soglia del 20%. Nel riminese i nuovi positivi sono 110, in regione 1441. Sei i decessi, nessuno nel nostro territorio.



La situazione dei ricoveri: in terapia intensiva a Rimini un solo paziente (-1 rispetto alle ultime 24 ore), in regione 28 (-3), senza nuovi ricoveri. I pazienti negli altri reparti individuati come positivi al Sars-CoV-2 sono complessivamente 804, in calo di 34 unità.