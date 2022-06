Sadegholvaad, "Riccione lasci l'ossessione di Rimini". L'invito a lavorare insieme

Attualità

Rimini

| 15:47 - 01 Giugno 2022

Jamil Sadegholvaad.



Un lungo post su Facebook, intitolato "Rimini e Riccione"- a undici giorni dalla tornata elettorale che vedrà la seconda scegliere il suo nuovo sindaco al posto di Renata Tosi, giunta al termine del suo secondo mandato - in cui non cela la sua simpatia per la candidata del centrosinistra, Daniela Angelini ma, soprattutto, invita Riccione a liberarsi dall'ossessione "dell'uomo nero", cioè Rimini perché non ha bisogno di agitare spauracchi e di rapportarsi con i comuni vicini per confermare la propria forza e la propria bellezza e anche perché "se Riccione e Rimini lavorano insieme sono imbattibili". Ad affidare il suo pensiero al social network è il primo cittadino riminese, Jamil Sadegholvaad. "Non voglio entrare nella campagna elettorale di Riccione; ne so poco, chiaramente il mio cuore batte da una parte (Daniela Angelini), faccio sinceramente i migliori auguri a tutti i candidati a sindaco affinché possano realizzare i loro impegni e programmi. Riccione è bellissima, un luogo splendente e glamour che rende tutti orgogliosi di abitarci a due passi e frequentarlo assiduamente". Ma, argomenta Sadegholvaad, in un altro passaggio del post "la domanda è questa, Riccione è consapevole della sua forza? Lo chiedo con molto candore e senza spirito polemico visto che ancor oggi, sbirciando le dichiarazioni di qualche amministratore, mi pare emerga l'ossessione dell'uomo nero, l'indicazione dello spettro e del feticcio creato per tenere buone e impaurite le proprie truppe".



E, a giudizio del sindaco di Rimini, "l'effetto, più che mitico, è buffo. L'eterno ritorno alla Brescello di don Camillo e Peppone, Coppi e Bartali, Beep Beep e Wil Coyote, Nilla Pizzi e Modugno. Francamente, - prosegue - visto da di qua del Marano, tutta questa ossessione nei confronti di Rimini, questo avere Rimini come eterna pietra di paragone/capro espiatorio, ha poche spiegazioni razionali se non appunto nella mitologia sciamanica".



Secondo Sadegholvaad, ancora, "in diversi sostengono che l'anti riminesità a Riccione abbia un valore tangibile anche in termini di consenso elettorale. Francamente non lo so e, guardando alla società contemporanea, ho molti dubbi sia così. Mi pare più, oggi, un gioco e un approccio limitati di un certo tipo di classe dirigente, superato dai fatti". Anche perchè argomenta, "tutti vogliamo bene a Riccione perché è anche casa nostra, del mondo. Ma ci deve credere in primis la stessa Riccione che è forte per quello che è e non perché deve ogni volta comparare e compararsi con/contro chi gli sta vicino per definire la propria identità. Se Rimini e Riccione lavorano insieme sono imbattibili - conclude Sadegholvaad - E questo dipende dalla buona volontà di ciascuno di noi. Io ce la metterò tutta".