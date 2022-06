Ride Riccione Week, torna la gara che valorizza il territorio

Sport

Riccione

| 15:11 - 01 Giugno 2022

Un gruppetto di appassionati delle due ruote sul percorso della Ride Riccione.

Giunge all'edizione 2022 la manifestazione ciclistica "Ride Riccione Week" in programma dal 2 al 5 giugno. L’evento internazionale che ogni anno si arricchisce di nuovi avvenimenti a contorno di quello centrale, in programma domenica con la partenza della Gara ciclistica.



"Il percorso è leggermente modificato rispetto allo scorso anno. Si partirà sempre da Riccione per cavalcare tutta la Valconca in direzione Carpegna dove si dividerà tra il medio (107,6 km per 1.860 metri) e il lungo (140,7 km con un dislivello di 2.930 metri).



Si tratta di percorsi molto selettivi che porteranno la carovana di rider a varcare i confini romagnoli per raggiungere le Marche e scalare la mitica salita del Monte Carpegna con il Cippo dedicato a Marco Pantani, toccando quota 1.377.



La novità assoluta di quest’edizione è che la classifica verrà compilata non in base all’ordine di passaggio sul traguardo, ma sommando i tempi realizzati in 5 tratti cronometrati (3 per il percorso medio), curiosità anche alcune categorie di nuove premiazioni come:



You&Me per la miglior coppia che taglierà il traguardo, al concorrente straniero proveniente da più lontano, al concorrente più giovane, al concorrente più veloce nella scalata del Cippo Carpegna, al concorrente più veloce nella Crono del Marano, al primo concorrente tesserato Acsi, al concorrente con casco più goliardico.