Rimini, dal 5 giugno in vigore l'orario estivo degli autobus

| 15:02 - 01 Giugno 2022

Autobus Start Romagna.



Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio della stagione estiva cambia la programmazione delle corse di Start Romagna nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I nuovi orari, in vigore da domenica 5 giugno a domenica 11 settembre, possono essere consultati e scaricati sul sito web di Start Romagna, nella sezione Orari e Percorsi. Start Romagna ricorda che, fino al 15 giugno 2022, per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale è necessario indossare correttamente una mascherina di tipo FFP2.



Nel bacino di Rimini sono state apportate modifiche ad alcune linee urbane ed extraurbane, sia di frequenza (linee 1, 2, 18 e 19), che di percorso, legate anche a riorganizzazioni della viabilità cittadina. In particolare, la linea 4 subirà una modifica al percorso nella zona del lungomare di Igea Marina; le linee 18 e 19 non raggiungeranno più Marina Centro, mentre le linee 160 e 170 avranno il nuovo capolinea in Via Gioia.



I SERVIZI E LE PROMOZIONI ESTIVE – Per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di pendolari e turisti e per facilitare gli spostamenti da e verso le località balneari, Start Romagna, in collaborazione con le amministrazioni locali, ha predisposto una serie di promozioni commerciali e servizi speciali.



Nel bacino di Rimini è già attivo “Shuttlemare”, il servizio di trasporto a chiamata completamente gratuito che il Comune mette a disposizione dei residenti per raggiungere il mare senza utilizzare l’auto privata, collegando la zona a monte della ferrovia ed alcuni parcheggi scambiatori con la spiaggia di Rimini. A partire dal 2 giugno il servizio sarà operativo ogni giorno dalle 9:00 alle 21:00.







Per quanto riguarda le promozioni commerciali, anche quest’anno torna l’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico riservata agli studenti Under 26 che consente di viaggiare su tutti i mezzi Start Romagna e in tutti i bacini serviti (reti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) durante il periodo di vacanza scolastica (5 giugno - 31 agosto 2022). Con un costo limitato di 35 euro, o addirittura gratuita dove i Comuni intervengono con proprie risorse (Rimini, Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Gambettola, Predappio, Meldola e Bertinoro), l’Estate Card amplifica il valore dell’abbonamento annuale studenti rendendo fruibile il trasporto pubblico oltre i limiti del percorso casa-scuola per il quale è stato rilasciato. Il titolo di viaggio è in vendita presso i Punto Bus Start Romagna e sulla app myCicero.

Tra le varie iniziative e promozioni volte ad incentivare, nei mesi estivi, l’utilizzo del trasporto pubblico rientra lo Rail Smart Pass, il titolo di viaggio che offre 3 o 7 giorni di viaggi illimitati sull’intera rete bus di Start Romagna - compreso il Metromare - e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica – Rimini – Ravenna, Rimini – Faenza – Castel Bolognese, Castel Bolognese – Lugo – Ravenna e Faenza – Russi – Ravenna. Il servizio integrato, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è il frutto dell’accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna.