Verucchio: tariffe Tari scontate tra il 3 e l'8% rispetto al 2021

Attualità

Verucchio

| 14:36 - 01 Giugno 2022

Una riduzione media delle tariffe della Tari del 5.5% e una serie di variazioni al bilancio sono stati al centro del consiglio comunale di martedì sera (31 maggio) a Verucchio.



RIDUZIONI E CONTRIBUTI PER LA TARI Dopo la presa d’atto e l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani 2022, è stato l’assessore al bilancio Roberto Sandon a illustrare i numeri relativi alla Tari. “Il Pef quest’anno si assesta a 1.616.144 euro, in calo rispetto al 2021, e questo ci ha consentito di rimodulare al ribasso le tariffe mettendo in essere una riduzione media del 5.5% che tiene già conto del 5% di Contributo Tepa destinato alla Provincia” ha esordito, entrando quindi nel merito: “Le 4950 utenze complessive sul nostro comune sono suddivise in 483 utenze non domestiche e 4467 domestiche: alle prime si è applicato uno sconto del 7.8% rispetto a un anno fa, alle seconde del 3.8%. Le famiglie beneficeranno inoltre dei 200.000 euro di contributi derivanti dai fondi Covid che avevamo destinato a tale scopo. I pagamenti sono suddivisi in due rate: la prima con scadenza 30 settembre, la seconda al 31 dicembre”.



É stata quindi la sindaca Stefania Sabba e spiegare all’assise lo spirito della manovra sulla Tari, che segue la riduzione già messa in essere in sede di bilancio sulle aliquote dell’Addizionale Irpef: “Si è scelto di incidere in maniera diversa su imprese e famiglie per una duplice ragione. In sede di Consulta erano state le stesse associazioni di categoria a chiedere una manovra diretta in tariffa per le maggiori difficoltà burocratiche nei bandi per i contributi post (nel 2020 ben 38.000 dei 50.000 euro destinati a fondo perduto non sono stati richiesti, tanto che li abbiamo rimessi a disposizione nel 2021) e vi abbiamo accompagnato la concessione gratuita del suolo pubblico per tutto il 2022 andando oltre i termini previsti dal governo, perché abbiamo visto che l’opportunità in periodo di Covid era stata ben accolta e molto sfruttata. Intervenendo alla fonte, diamo quindi alle imprese immediato respiro per rimettersi in moto. Per le famiglie, non potremo prescindere dal bando per ragioni di equità e auspichiamo di riuscire a tradurre i 200.000 euro di contributo in riduzioni della seconda rata".



ASFALTI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L’assessore Sandon ha poi evidenziato le principali variazioni di bilancio 2022, 2023 e 2024 portate all’approvazione del consiglio: “Fra le più importanti ci sono la destinazione di 31.000 euro dell’avanzo libero per gli asfalti alla Rsa (20.000 euro) e per il rifacimento del manto erboso dello antistadio di Villa (11.000) e un doppio contributo ministeriale: il primo di 75.000 euro per lla progettazione delle aree interne (secondo le linee guida, per i Comuni sopra i 10.000 abitanti solo mediante concorso di idee) e il secondo di 90.000 per l’efficientamento energetico e la tuteladi edifici e territorio anche sul 2023 e 2024. Una variazione di 4880 euro è invece per il ritorno della Festa dell’Amicizia fra i Popoli per un mondo unito e un’altra per rinforzare il Settore Finanziario al momento rimasto sprovvisto del responsabile con la previsione di ingresso a tempo determinato di due figure fino a fine giugno: una dall’Unione e una da Poggio Torriana”.