Calcio: Superga 63 vince campionato di 2a Categoria. La squadra ricevuta dalla sindaca

Sport

Cattolica

| 14:30 - 01 Giugno 2022

Foto ricordo per i giocatori del Superga 63, ricevuti dalla sindaca.



Ricevuti ieri pomeriggio (martedì 31 luglio), a Palazzo Mancini di Cattolica, calciatori e dirigenti del "Superga 63", la squadra cattolichina che recentemente ha vinto il campionato di seconda categoria della provincia di Rimini (girone O). A festeggiare insieme a loro il "salto" in prima categoria vi erano la sindaca, Franca Foronchi, e l'assessore allo sport, Federico Vaccarini. "Ci tenevamo a complimentarci con la società - hanno spiegato - e condividere con loro l'entusiasmo regalato ai tifosi ed alla nostra comunità dopo una stagione di sacrificio e sfide sul campo".



Durante l'incontro il Presidente della società biancorossa, Maurizio Semprini, ha sottolineato come, in quasi 60 anni, la squadra non avesse mai vinto un campionato. "La prima volta non si scorda mai", infatti, è la frase riportata nelle maglie che sono state regalate a sindaca ed assessore insieme a due targhe commemorative dell'evento.



L'amministrazione comunale, invece, ha ricambiato il gesto consegnando alla società una pergamena al merito sportivo. "Forza Superga, la curva sud ti ama, tutta la settimana, io penso solo a te", hanno intonato tutti in coro mentre si immortalava il momento con video e foto. "La speranza è che anche la prossima stagione sportiva possa regalare al Superga 63 nuove vittorie e soddisfazioni", l'augurio finale fatto da sindaca ed assessore prima di congedarsi.