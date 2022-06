Violenza sessuale durante adunata Alpini L'Aquila 2015, assolti 

Attualità

Nazionale

| 14:19 - 01 Giugno 2022

Un avvocato in udienza, foto di repertorio.



Nel giorno in cui il presidente dell'associazione nazionale degli Alpini Favero è tornato sul tema delle molestie denunciate da alcune ragazze, durante l'Adunata tenutasi lo scorso maggio a Rimini, dalla Corte d'Appello dell'Aquila arriva l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, per due giovani di 35 anni, un emiliano e un siciliano, per fatti denunciati durante l'Adunata del maggio 2015 all'Aquila. In primo grado erano stati condannati a 4 anni per violenza sessuale di gruppo a a danno di una 15enne. In Appello sentenza ribaltata.



Secondo i giudici di primo grado, i due imputati avrebbero condotto la ragazza di sera in un luogo buio ed isolato per costringerla ad atti sessuali completi approfittando della condizione di inferiorità fisica e psichica della giovane per via della età e per il fatto che l'avevano indotta a bere più bicchieri di vino. Ieri (martedì 31 maggio) dopo aver ascoltato di nuovo una testimone e dopo la Camera di Consiglio, il collegio presieduto da Armanda Servino ha letto il dispositivo di assoluzione. Molto probabile il ricorso in Cassazione. Deluse le attiviste del centro antiviolenza-Associazione Donatella Tellini dell'Aquila, parte civile nel processo. Il legale della giovane Simona Giannangeli parla di "situazione incommentabile", in attesa delle motivazioni della sentenza.