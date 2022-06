Misano, gelateria lancia il primo gelato per i cani

Attualità

Misano Adriatico

| 14:13 - 01 Giugno 2022

Laura e Daniele della gelateria Vanni con il cane Zeus.



Novità assoluta alla Gelateria Vanni di Misano Adriatico che venerdì 3 giugno lancia Happy Bau, il primo gelato per gli amici a 4 zampe.



L'idea è nata qualche mese fa a Daniele e Laura, marito e moglie titolari da 4 anni dell'attività di via della Repubblica 14, e nelle ultime settimane si sono messi al lavoro per ottenere dei gusti che avessero tutte le caratteristiche per essere apprezzati e digeriti al meglio dai cani.

Ne sono nati due gusti che da venerdì i clienti troveranno in un'apposita vetrina in coppette monoporzione, per far vivere anche ai loro amici a 4 zampe una pausa golosa.



Happy Bau sarà inizialmente in due versioni: yogurt magro/bacche di goji e mela/mirtillo, gusti che sono già stati testati e saranno preparati con appositi ingredienti (fibre naturali e fruttosio al posto dello zucchero) scelti con la consulenza di un veterinario. "Da quando abbiamo la gelateria vediamo spesso i nostri clienti far assaggiare il gelato ai propri cani – commentano Daniele e Laura – anche noi abbiamo Zeus, un meticcio piuttosto goloso e ci è venuta l'idea di creare un gusto dedicato". "Ci piace sperimentare sempre cose nuove, da tempo prepariamo gusti speciali senza lattosio e vegani, abbiamo così chiesto aiuto a chi ha competenza con i cani per questo nuovo gusto – proseguono i due giovani titolari della gelateria – ora siamo pronti a partire e invitiamo tutti i padroni di cani ad un assaggio del nostro Happy Bau nelle due versioni".







Venerdì 3 giugno, in occasione del lancio del nuovo gelato, per tutta la giornata saranno disponibili assaggi gratuiti dei due gusti.