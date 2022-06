Referendum 12 giugno: per richiedere tessera elettorale, orari uffici di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:11 - 01 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Il 12 giugno gli elettori riminesi saranno chiamati al voto per i referendum sulla giustizia. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto.

Le sedi e gli orari di apertura al pubblico che gli uffici comunali effettueranno per permettere agli elettori che hanno esaurito gli spazi o smarrito la tessera elettorale di richiederne una nuova sono:

Ufficio Elettorale, Via Marzabotto, 25 Aperto al pubblico con il seguente orario:

da Lunedì 6 a Giovedì 9 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Venerdì 10 giugno 08:00 - 18:00 orario continuato

Sabato 11 giugno 08:00 –18:00 orario continuato

Domenica 12 giugno 07:00 – 23:00 orario continuato

Domenica 12 giugno saranno aperte anche le seguenti sedi: Delegazione anagrafica Centro Storico, Corso d’Augusto n. 150; Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 3 (Miramare) P.zza Decio Raggi, 1 Delegazione Anagrafe ex Circoscrizione 5 (Viserba) Via Mazzini, 22 Con il seguente orario di apertura 07:00 - 23:00 orario continuato

L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi per favorire la partecipazione delle persone con difficoltà motorie alle operazioni di voto.

Il trasporto sarà effettuato dalla Cooperativa “La Romagnola ONLUS” nella giornata di Domenica 12 giugno dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Per prenotare il servizio occorre telefonare al numero 348-8572642 nelle seguenti giornate sabato 11 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:00; domenica 12 giugno dalle ore 08:30 alle ore 15:30.

Si informa inoltre che in occasione delle prossime consultazioni Elettorali, esclusivamente per il rinnovo delle carte d’identità, l’ufficio anagrafe di Via Marzabotto 25 rimarrà aperto nella giornata di Sabato 11 giugno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e nella giornata di Domenica 12 giugno dalle ore 8:00 alle ore 21:00.