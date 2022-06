Rimini, 15 edicole chiuse in poche anni. Renzi: "non si fa nulla per salvarle"

Attualità

Rimini

| 13:40 - 01 Giugno 2022

Edicola.



"L’amministrazione Comunale non sostiene il servizio pubblico delle edicole". Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Rimini di Fratelli d'Italia, torna su uno dei suoi cavalli di battaglia, facendo riferimento alla bocciatura, avvenuta nel 2019, della sua mozione per un diminuzione del 50% del canone Cosap per tutte le edicole. Tema tornato di attualità nell'ultima seduta del consiglio comunale, dove è stata approvata la riduzione del 30% del canone Cosap, per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dalle attività commerciali e artigianali, ma solo per il 2022, per ridurre le perdite dovute prima alla crisi pandemica e poi alla crisi conseguente al conflitto russo-ucraino. Troppo poco per Renzi: "Tutti riconoscono l’importanza delle edicole, punti di informazione sul territorio e di socialità per i cittadini, ma l’amministrazione comunale continua a non fare nulla di concreto per sostenerle", attacca. Così nel comune di Rimini l'occupazione del suolo pubblico da parte delle edicole comporta un canone di 200 euro al mq e negli ultimi anni sono quindici le edicole storiche che hanno chiuso i battenti (Renzi cita quelle di Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre, Ponte dei Mille, Grattacielo, Viale Vespucci,Via Tripoli, Via Della Fiera). "L'assessore alle attività economiche Magrini ha replicato che la chiusura delle edicole è ineluttabile", sottolinea Renzi, ribadendo la sua accusa all'amministrazione comunale "di non fare nulla per contrastare tali chiusure".