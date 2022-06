Calcio RSM, San Giovanni: preso l'attaccante 2001 Simone Greppi

Sport

Repubblica San Marino

| 13:04 - 01 Giugno 2022

Simone Greppi.

E’ un bomber il primo colpo del San Giovanni 2022-2023: il presidente Massimiliano Venturi e il direttore generale Fabio Giardi hanno infatti “firmato” Simone Greppi, attaccante classe 2001 reduce dalle esperienze alla Stella San Giovanni, alla Sammaurese e al Tropical Coriano.

“Proseguiamo sulla linea tracciata in questi anni, la ricerca di giovani di valore, già pronti ma anche di prospettiva da inserire in un gruppo completato da qualche esperto e Simone ha tutte le caratteristiche che cercavamo e fanno al caso nostro per potenziare la batteria offensiva” spiega lo stesso Venturi, facendo un mini punto della situazione: “Dopo la conferma di mister Marco Tognacci è arrivata anche quella del suo staff tecnico, del vice Roberto Lisi e del preparatore dei portieri Andrea Antico. Fra i giocatori siamo invece ripartiti da tre tasselli: i difensori Alex De Biagi (2000) e Michele Tasini (1995) e dall’attaccante Lorenzo Montebelli (1999)”.