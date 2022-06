Misano, street food e lo sport protagonisti del weekend del 2 giugno

Eventi

| 12:43 - 01 Giugno 2022

Foto di repertorio.



La Festa della Repubblica dà il via ad un lungo weekend che a Misano avrà il sapore dei cibi da strada e l'adrenalina degli eventi sportivi.

Da domani (giovedì 2 giugno) e fino a domenica, al Parco Mare Nord, andrà in scena la "Fiesta Loca Street Food". Gli inconfondibili food truck, gli stand e le esibizioni dal vivo a tema rock saranno gli ingredienti principali. Giovedì e venerdì si ballerà con il Dj set, sabato è in programma il tributo agli AC DC, con il concerto dei Black Ice, mentre domenica saliranno sul palco i Joe Dibrutto.

Sabato 4 giugno, al Palasport Rossini, si alzerà il sipario sul "Memorial Filippini & Dall'Acqua", gara di pattinaggio artistico, solo dance e in line, in programma fino al 12 giugno. L'evento, giunto alla 24esima edizione, è organizzato dal Comitato Provinciale AICS Rimini, con l'approvazione ed il Patrocinio della Direzione Nazionale AICS e la collaborazione tecnica dell'ASD Pietas Julia Misano e della Federazione Sammarinese Roller Sports

Da venerdì a domenica, a Misano World Circuit, tornano le auto in pista per il quarto appuntamento degli ACI Racing Weekend. In programma 15 gare di 7 diverse serie.

Come antipasto del weekend automobilistico, giovedì 2 giugno oltre 20 20 vetture TCR, con i rispettivi piloti in gara nel Campionato TCR Italy, sfileranno per le vie di Misano. La parata delle supercar del Campionato avrà inizio alle 18.30 circa, quando le macchine si incolonneranno dietro alla staffetta fornita dalla Polizia Locale ed usciranno dai cancelli per raggiungere Portoverde, dove sosteranno per un'ora.

Nel programma degli eventi del weekend anche un appuntamento dedicato ai ragazzi e alle famiglie. Domenica, alle 18:15, in Piazza della Repubblica verrà recuperato l'ultimo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi "Miraggio di Maggio", che a causa della pioggia non si è potuto svolgere domenica scorsa. Lo spettacolo, portato in scena dalla compagnia Fratelli di Taglia, è "I viaggi di Sindbad il marinaio".