Torna in Romagna il Festival dell'Industria e valori di Impresa 

Attualità

Rimini

| 12:25 - 01 Giugno 2022

Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna.





In Romagna tornano ad aprirsi le porte delle aziende alla cittadinanza, alla comunità e al territorio. Si terrà dal 14 giugno al 4 luglio l'8/o Festival dell'Industria e dei Valori di Impresa, organizzato da Confindustria Romagna dopo due anni di edizioni virtuali, con un ricco programma di appuntamenti e anteprime. Un'occasione per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di attualità con open day aziendali e iniziative associative che si svolgeranno in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e che culmineranno con l'Assemblea generale il 4 luglio al teatro Alighieri di Ravenna, alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.



"Con il Festival torniamo a svelare cosa c'è dietro a capannoni, uffici, mail e videocall - spiega il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi - le persone che abbiamo visto e sentito solo dai monitor in questi due anni non si sono mai fermate, lavorando giorno per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori con grinta, progetti innovativi, intraprendenza e grande capacità di affrontare le sfide, soprattutto nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Vogliamo quindi celebrare il loro impegno e i valori del fare impresa guardando avanti con fiducia, con un'idea di insieme e di Romagna vista e vissuta sempre più come un'unica città".