Santarcangelo: quaranta eventi per l’estate 2022. Il calendario completo

Santarcangelo di Romagna

| 12:46 - 01 Giugno 2022

Alcuni momenti della presentazione.

Si è svolta questa mattina (mercoledì 1° giugno) in Municipio la conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi santarcangiolesi: quasi quaranta iniziative in settanta serate, che saranno articolate in due cartelloni principali. Quello organizzato da Amministrazione comunale e Fondazione Culture Santarcangelo comprende le rassegne Sferisterio, Frazioncine e Santarcangelo per i Bimbi, mentre gli eventi di Estate Viva sono organizzati a cura di Città Viva. Entrambi i cartelloni si avvalgono della collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo, nonché di numerose associazioni e realtà del territorio.



“La presentazione degli eventi estivi è un momento corale, frutto di un importante lavoro di squadra tra Comune, FoCuS, Pro Loco, Città Viva e le tante realtà che partecipano alle iniziative” ha detto la sindaca Alice Parma. “Santarcangelo riparte e si rinnova attraverso la cultura e il turismo, elementi fondanti di un’operazione collettiva non di forma ma di sostanza, pensata per coinvolgere attivamente cittadini, visitatori, associazioni e attività economiche come già accaduto anche recentemente in occasione del Giro d’Italia”.



“Sferisterio e Frazioncine sono iniziative nate tra 2020 e 2021 non solo come risposta alla pandemia, ma anche per ampliare l’offerta culturale e i pubblici di riferimento” ha spiegato la vice sindaca e assessora alla Cultura, Pamela Fussi. “La diversificazione del pubblico avviene in senso intergenerazionale, con eventi per bambini, ragazzi e adulti, oltre che dal punto di vista ‘geografico’ con l’allargamento delle iniziative nelle frazioni, mentre per quanto riguarda la proposta una serie di novità si affiancano a iniziative già consolidate”.



“I numeri del turismo sono in crescita sia a livello nazionale che locale” ha affermato l’assessore al Turismo, Emanuele Zangoli. “A Santarcangelo il tasso di pernottamenti del primo trimestre è cresciuto del 23 per cento rispetto al 2019, mentre l’incremento degli accessi all’ufficio Iat/Pro Loco nel mese di maggio è di due terzi, da 1.500 a 2.500, sempre in confronto a tre anni fa. La nostra città è abituata all’operosità creativa, a lavorare per fare festa nel segno della collaborazione, con cartelloni di iniziative che si intrecciano senza sovrapporsi”.



“Se prima della pandemia l’offerta di eventi era incentrata intorno al cartellone di ‘Estate Viva’ promosso dalle attività economiche, con lo Sferisterio la proposta di iniziative si è arricchita di un programma di eventi culturali promosso da Amministrazione comunale e FoCuS” ha detto Eugenio Tontini, direttore della Fondazione Culture Santarcangelo. “Un brand che arriva al terzo anno e a un definitivo consolidamento, contribuendo a portare eventi culturali al di fuori degli spazi consueti, fino a raggiungere le frazioni”.



“Oltre a collaborare nella realizzazione di importanti iniziative come Calici Santarcangelo, che torna nella sua veste tradizionale, promuoviamo visite guidate per far conoscere ancora di più il nostro bellissimo centro storico, da ‘Sigismondo e Isotta’ a ‘Santarcangelo d’atmosfera’” ha dichiarato Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco. “Accanto a questa attività ormai affermata, torniamo per il secondo anno nelle frazioni con le nostre ‘veglie’, commedie dialettali che nel 2021 sono state particolarmente apprezzate”.



“Dopo due anni di pandemia siamo di fronte a una sfida – ha aggiunto Alex Bertozzi, presidente di Città Viva – quella di ripartire tra conferme e novità in una sorta di anno zero. Il cartellone di ‘Estate Viva’ si aprirà con SantaPiada, una grande festa della tradizione romagnola che torna in versione rivisitata. Tra gli eventi più attesi anche SantarcanGelato, possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco, senza dimenticare le Shopping night e le Notti della Luna, il ritorno di Calici Santarcangelo e il nuovo evento Balla!”.





Sferisterio, Frazioncine e Santarcangelo per i bimbi

Per il terzo anno consecutivo, lo Sferisterio si conferma contenitore privilegiato degli eventi culturali di Comune e FoCuS, con un programma ricco di appuntamenti da giugno a settembre.



La terza stagione dell'arena si aprirà con la terza edizione del festival “I luoghi dell'anima”, dedicato a Tonino Guerra: non a caso, visto che per Santarcangelo e la sua comunità lo Sferisterio è un vero e proprio luogo dell'anima. Un elemento caratterizzante, come mette bene in evidenza la grafica del cartellone realizzata da Federico Magli: una scalinata dove tante volte il paese si è ritrovato per vedere le partite di tamburello o gli spettacoli del Festival del Teatro.



La scalinata quest'anno raddoppia, si allarga, perdendo la sua dimensione circoscritta per estendersi fino alle frazioni con il programma Frazioncine. Partito nel 2021, il festival di cinema itinerante si arricchisce di altri appuntamenti: spettacoli di burattini, teatro, presentazioni di libri. La distanza fra centro e frazioni si annulla grazie a un programma che diventa unico, dove gli appuntamenti dello Sferisterio si alternano con gli appuntamenti a San Martino, Sant'Ermete, Canonica, San Michele e San Vito: un unico programma per un'unica comunità.



Con la stessa logica è stato composto il calendario, che comprende spettacoli per tutti, importanti conferme e piccole novità. Si comincia e si finisce con il cinema, perché ad agosto ritorna il Nòt Film Fest, vetrina sulle produzioni indipendenti internazionali. Confermato il programma musicale di Santarcangelo Festival, che anche quest’anno si svolgerà allo Sferisterio dall'8 al 17 luglio. Tornano inoltre la stand up comedy di Denti mancanti e gli esperimenti letterari di We Reading, entrambi ad agosto.



Un altro ritorno è quello degli appuntamenti con la Conferenza del solstizio d'estate organizzata da Pro Loco e biblioteca Baldini, la Festa della musica europea, la big band della scuola di musica Giulio Faini e le serate della lirica. Novità 2022, invece, il programma Frequenze offline, primo appuntamento di un progetto che unisce musica e fotografia dando spazio a giovani talenti della Romagna.



Tra le conferme, infine, il programma di Santarcangelo per i bimbi. Coordinato dagli istituti culturali, diventa ulteriore ponte tra centro e frazioni, con una proposta variegata per le famiglie che si svolgerà tra Museo Etnografico, Sferisterio e altri luoghi della città: da Favole d'agosto al Festival dei burattini, passando per le proiezioni già citate del Cinema du Désert.





Estate Viva

Le iniziative organizzate da Città Viva prenderanno il via con SantaPiada, evento dedicato alla specialità romagnola per eccellenza che animerà le piazze Ganganelli e Marini insieme al centro commerciale naturale con cibo, giochi per grandi e piccoli, prodotti tipici, musica e uno spettacolo di show cooking davvero speciale.



L’ultimo venerdì di giugno, luglio e agosto sarà invece la volta della Shopping night family, con negozi aperti, musica e il mercatino dei bambini in piazza Ganganelli. L’ultimo appuntamento, vista la concomitanza con il Nòt Film Fest, sarà dedicato al cinema.



La shopping night sarà protagonista anche il 1° luglio con La notte dei saldi, accompagnata dal Mercatino degli artigiani in piazza Ganganelli. Un appuntamento, quest’ultimo, che animerà cinque fine settimana di luglio e agosto in concomitanza con altrettanti eventi del calendario di Estate Viva.



È una novità Balla!, l’evento che vedrà sette scuole di ballo locali esibirsi nel centro commerciale naturale con dimostrazioni di liscio, tango, break dance e molto altro. Si rinnova per il terzo anno, invece, l’appuntamento con Le notti della luna, due serate dedicate a esoterismo, benessere e magia, con cartomanti, artisti di strada e uno spazio per i più piccoli ispirato a Harry Potter.



Nel mese di agosto tornano infine due eventi molto attesi: Calici Santarcangelo, che dopo la pandemia ritorna al format tradizionale con una quarantina di cantine distribuite nel centro storico alto e basso, e SantarcanGelato, con protagoniste sia gelaterie locali che quelle provenienti da città vicine.





Il calendario completo



Mercoledì 8, 15, 22 e 29 giugno

Tour guidati Sigismondo e Isotta

Pro Loco Santarcangelo



Venerdì 10 e sabato 11 giugno

Santapiada

Estate Viva



Da sabato 11 a sabato 18 giugno

Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival

Associazione Tonino Guerra / Sferisterio 2022



Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 30 agosto

Tour guidati Santarcangelo d’atmosfera

Pro Loco Santarcangelo



Martedì 21 giugno

Festa della musica europea

Sferisterio 2022



24-25 giugno, 1-2, 22-23 e 29-30 luglio, 26-27 agosto

Mercatino degli artigiani

Estate Viva



Venerdì 24 giugno e 29 luglio

Shopping night family

Estate Viva



Venerdì 24 giugno

Festa del solstizio d’estate

Biblioteca e Pro Loco / Sferisterio 2022



Sabato 25 giugno

Balla!

Estate Viva



Domenica 26 giugno, San Vito

Zobia soira, puntuel agl'ott e mezz... puntuel!

Le veglie della Pro Loco / Frazioncine



Martedì 28 giugno, Canonica

Zobia soira, puntuel agl'ott e mezz... puntuel!

Le veglie della Pro Loco / Frazioncine



Venerdì 1° luglio

La notte dei saldi

Estate Viva



Sabato 2 luglio, Arena Supercinema

E sono venti! Buon compleanno Filodrammatica

Festa per i vent’anni della Filodrammatica “Lele Marini”



Domenica 3 luglio, Sant’Ermete

Zobia soira, puntuel agl'ott e mezz... puntuel!

Le veglie della Pro Loco / Frazioncine



Martedì 5 luglio, Sferisterio

La maschera di ferro

Festival dei Burattini / Santarcangelo per i Bimbi



Mercoledì 6 luglio, Canonica

Aspetta mo’ – Storie di donne intraprendenti

Festival dei Burattini / Santarcangelo per i Bimbi



Da venerdì 8 a domenica 17 luglio

Santarcangelo Festival

Santarcangelo dei Teatri / Sferisterio 2022



Lunedì 18 luglio, San Michele

Il piccolo principe

Cinéma du Désert / Frazioncine



Martedì 19 luglio, San Martino dei Mulini

Trash – La leggenda della piramide magica

Cinéma du Désert / Frazioncine



Mercoledì 20 luglio

La Bohème

Opera Lirica / Sferisterio 2022



Mercoledì 20 luglio, Canonica

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Cinéma du Désert / Frazioncine



Giovedì 21 luglio

L’Italiana in Algeri

Opera Lirica / Sferisterio 2022



Giovedì 21 luglio Sant’Ermete

Il bambino che scoprì il mondo

Cinéma du Désert / Frazioncine



Venerdì 22 e sabato 23 luglio

Le notti della luna

Estate Viva



Martedì 26 luglio

Il cane infernale

Festival dei Burattini / Santarcangelo per i Bimbi



Mercoledì 27 luglio, San Martino dei Mulini

Sandrone show

Festival dei Burattini / Santarcangelo per i Bimbi



Venerdì 29 e sabato 30 luglio

Frequenze off-line

L’Arca di Santarcangelo / Sferisterio 2022



Domenica 31 luglio

Concerto d'estate

Scuola di musica Giulio Faini / Sferisterio 2022



Martedì 2 agosto, Sferisterio

Storie per stare insieme

Favole d’agosto / Santarcangelo per i Bimbi



Mercoledì 3 agosto, San Vito

Le case del cuore

Presentazione del libro di Giancarlo Frisoni / Frazioncine



Da giovedì 4 a sabato 6 agosto

Calici Santarcangelo

Pro Loco e Città Viva / Estate Viva



Venerdì 12 e sabato 13 agosto

I Denti Mancanti

Sferisterio 2022



Martedì 16 agosto, Sferisterio

Sulle tracce della volpe

Favole d’agosto / Santarcangelo per i Bimbi



Da mercoledì 17 a domenica 21 agosto

We Reading festival

Sferisterio 2022



Venerdì 19 e sabato 20 agosto

SantarcanGelato

Pro Loco e Città Viva / Estate Viva



Da martedì 23 a domenica 28 agosto

Nòt Film Fest

Sferisterio 2022



Venerdì 26 agosto

Notte del cinema

Estate Viva



Martedì 30 agosto, Met

Il castello di carte

Festival dei Burattini / Santarcangelo per i Bimbi





Informazioni e prenotazioni:

Fondazione Culture Santarcangelo: www.focusantarcangelo.it