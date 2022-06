Rimini Wellness, Istituto credito sportivo: "aiuteremo il settore colpito da pandemia"

Attualità

L'Istituto per il credito sportivo sarà presente a Rimini Wellness, manifestazione dedicata al fitness, al benessere e allo sport in programma da domani a domenica prossima, per offrire, informa una nota dello stesso Ics, un sostegno concreto e presentare le migliori soluzioni per il finanziamento all'impiantistica sportiva. Lo stand Ics ospiterà incontri per esporre le opportunità di finanziare anche l'acquisto di attrezzature e illustrare le agevolazioni per gli affiliati alle Fsn, Dsa ed Eps. Saranno presentate poi proposte sulle tematiche legate all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche. Il 2 e 4 giugno sono previste anche due tavole rotonde, in collaborazione con Anif EuroWellness, associazione che promuove i valori associativi tra i centri sportivi di tutta Italia. "La presenza dell'Istituto per il Credito sportivo a Rimini Wellness 2022 e a questi convegni - ha dichiarato il presidente Ics, Andrea Abodi - non è solo la risposta a un cortese invito, ma il riconoscimento, sincero, allo spirito di resilienza e propositività con il quale l'ANIF e i suoi Associati hanno saputo affrontare l'emergenza sanitaria e stanno affrontando questa ulteriore e drammatica crisi, con tutte le sue ripercussioni sociali e finanziarie. 'Rimini Wellness', in particolare, è l'emblema di questa voglia di reagire, di ripartire, di rilanciare, con quello spirito di sano ottimismo che i padiglioni della Fiera sapranno infondere ai partecipanti che, sono certo, saranno numerosi. Le chiusure forzate dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine devono diventare un lontano ricordo, e, credo convintamente, che le aziende del settore fitness e benessere, grazie all'intraprendenza di imprenditori lungimiranti, sapranno pian piano riprendersi. Di sicuro ci saranno nuove sfide, a partire da quella energetica che si sta mostrando in tutta la gravità; a questo proposito, posso assicurare che l'Istituto non farà mancare il sostegno concreto a un comparto strategico per il benessere del nostro Paese e per la qualità della vita dei e nei territori nei quali viviamo".