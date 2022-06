Nuove idee nuove imprese ha tenuto a battesimo 105 aziende

Attualità

Repubblica San Marino

| 11:17 - 01 Giugno 2022



Ancora qualche giorno a disposizione per iscriversi all’edizione 2022 di "Nuove idee nuove imprese", la business plan competition che premia lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione, accompagnando le idee d’impresa in un percorso formativo volto a fornire gli strumenti per la loro crescita.

Nei primi vent’anni, "Nuove idee nuove imprese" ha accolto 4.303 partecipanti con 1567 idee di business. Nell’ambito del concorso sono nate 105 aziende e distribuiti premi per 632mila euro.



La partecipazione è gratuita e si rivolge alle province della Romagna e alla Repubblica di San Marino.

“Un territorio – spiega Maurizio Focchi, presidente di Nuove idee nuove imprese – in cui sono nati e continuano a nascere modelli e imprese che hanno successo in tutto il mondo. Una cosa che ci insegnano, e la pandemia lo ha rivelato in maniera evidente, è la necessità di innovarsi continuamente e di aprirsi alle idee che vengono dall’esterno. È proprio sull’importanza dell’open innovation che la nostra competizione fonda il proprio valore aggiunto, attraverso un percorso di formazione garantito dall’alto profilo dei partners – imprese, professionisti e istituzioni – che compongono il network di Nuove Idee Nuove Imprese”.

Il termine per presentare la propria candidatura è fissato per martedì 7 giugno. I partecipanti dovranno presentare le proprie idee imprenditoriali innovative attraverso un business plan per la cui redazione saranno assistiti attraverso un percorso di formazione coordinato da docenti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Campus di Rimini ed una tutorship qualificata. A seguire, la valutazione della giuria e l’evento di premiazione a inizio dicembre.

I requisiti per l’iscrizione, esclusivamente online, sono disponibili su www.nuoveideenuoveimprese.it

Lunedì 13 giugno avrà inizio la prima fase del percorso di formazione per i progetti ammessi, con un focus sul business plan. A tenere la prima lezione sarà Ugo Mendes Donelli, il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle imprese attraverso i Modelli di Business. Le attività formative si svolgeranno in presenza, presso il Salone di Palazzo Buonadrata in Corso d’Augusto a Rimini.

Il montepremi dell’edizione 2022 sarà di 20mila euro, con l’aggiunta di numerosi benefit garantiti da Confindustria Romagna, dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Soroptimist International Club di Rimini, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, Studio Skema, Prospectra, oltre ai premi ‘CesenaLab’ e ‘Romagna Tech’ per i percorsi di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nuoveideenuoveimprese.it