Addio don Maurizio, Pennabilli piange la scomparsa dell'amato parroco

| 10:38 - 01 Giugno 2022

Don Maurizio Farneti (foto Antonio Piccinini).



Dopo l'addio a don Orazio Paolucci, avvenuto a febbraio, la comunità di Pennabilli è nuovamente in lutto per la scomparsa, a 61 anni, di don Maurizio Farneti, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile. "Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Ti volevo ricordare insieme ai nostri giovani, i nostri figli, che sono cresciuti insieme a te. Ciao don Maurizio". Sono le commoventi parole con cui un parrocchiano ha omaggiato don Maurizio, ricordando i tanti momenti spesi a fianco dei giovani, non solo nei campeggi organizzati con grande meticolosità. Dal 2005 al 2016 parroco della Chiesa cattedrale di Pennabilli, il comune di cui era originario, dal 2016 di Maciano-Scavolino, lascia la madre Concetta, la sorella Loredana, il cognato Costanzo e i nipoti Beatrice ed Emanuele. Il funerale sarà celebrato domani (giovedì 2 giugno) nella Chiesa cattedrale di Pennabilli alle 10.30, il rosario questa sera (mercoledì 1 giugno) alle 20.30 (r.g.).