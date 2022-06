L'auto parcheggiata occupa puntualmente due posti riservati ai disabili. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:15 - 01 Giugno 2022

L'auto parcheggiata in due stalli.

L’inciviltà non va in vacanza purtroppo e succede che a Rimini c’è chi parcheggia, senza averne diritto, negli stalli riservati ai portatori di handicap. La stessa auto, abitualmente viene lasciata in quel parcheggio e puntualmente occupa ben due posti. Il luogo si trova sulla Statale, all’altezza dell’uscita autostradale di Rimini sud, si tratta di un parcheggio a servizio di alcuni esercizi commerciali. Pare che si tratti di un signore che lavora in zona. Il lettore che ha segnalato la situazione si augura che di questa vengano a conoscenza gli organi competenti per poter agire di conseguenza.