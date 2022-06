Attualità

Rimini

| 09:02 - 01 Giugno 2022

La situazione in via Sempione.

Rifiuti e vecchio mobilio abbandonato in zona San Giuliano a Rimini. E’ un nostro lettore che segnala quanto documentato in foto. Il luogo è una traversa di via Carlo Zavagli, via Sempione per l’esattezza, dove sono stati abbandonati due divani e lì stanziano da diverse settimane, offrendo uno spettacolo poco edificante.