Basket B, coach Ferrari: 'Faenza ha vinto con grande merito. Noi disattenti e con poca energia'

Sport

Rimini

| 01:24 - 01 Giugno 2022

Foto De Luigi.



Nel dopo partita di gara2 vita dai Raggisolaris Faenza, coach Mattia Ferrari commenta: "Bisogna innanzitutto fare i complimenti a Faenza che ha giocato una partita da playoff: è stata sempre in vantaggio, ha vinto con grande merito. Noi abbiamo giocato con un livello bassissimo di energie e tante disattenzioni: nel secondo tempo abbiamo provato di nervi a rimetterla in piedi, ma eravamo casuali e per niente fluidi, non siamo stati concreti e non abbiamo fatto quello che ci voleva per vincere.

Perdiamo con giusto merito degli avversari, ora abbiamo due giorni per ricompattarci e sono assolutamente convinto che possiamo vincere almeno una partita a Faenza; dobbiamo, però, assolutamente aumentare il livello della nostra prestazione."



Spesso hai contestato le scelte arbitrali, pensi abbiano in qualche modo condizionato la partita?

"Non si perde mai per colpa degli arbitri, anche se bisogna essere molto onesti: non mi sono sembrati assolutamente pronti per fischiare questo tipo di partita. La sconfitta dipende da noi, però assolutamente non mi sembrava avessero la partita in mano: il livello degli arbitri questa sera era in linea con il nostro."



Nonostante il risultato negativo i tifosi hanno comunque applaudito la squadra a fine partita e dato appuntamento a Faenza.

"Dobbiamo semplicemente ringraziarli, sono stati straordinari anche oggi. Se dobbiamo avere delle extra motivazioni per vincere almeno una partita a Faenza devono essere quantomeno per ringraziare il nostro pubblico che è stato bravissimo.

Mi faccio carico di questa cosa: promettiamo ai nostri tifosi che almeno torneremo al Flaminio per giocare Gara5".