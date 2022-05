Basket B, Faenza espugna il Flaminio 60-71. La samifinale playoff è 1-1

Sport

Rimini

| 00:29 - 01 Giugno 2022

Un attacco di RivieraBanca.

I Raggisolaris Faenza sbancano il campo di Rimini con grandissima autorità, giocando una partita maiuscola condotta dal primo all’ultimo secondo e portano la serie di semifinale playoff sull'1-1. Una vittoria dedicata a Poggi, operato in mattinata al setto nasale e costretto a terminare la stagione in anticipo, con i giocatori che hanno mostrato la sua sopramaglia a fine partita, telefonandogli poi con una videochiamata negli spogliatoi.

Ora la serie si sposta a Faenza dove si giocherà venerdì gara 3 e domenica gara 4, entrambe alle 20.30. L’eventuale gara 5 è in calendario mercoledì 8 giugno alle 20.30 a Rimini,

I Ragggisolaris aggrediscono subito Rimini portandosi sul 9-0, ma non approfittano degli errori offensivi degli avversari per aumentare il vantaggio, trovando avanti soltanto 12-7 a fine primo quarto. L’inerzia continua ad essere nelle mani dei faentini, bravi a limitare gli avversari nell’area pitturata e a segnare con continuità. Siberna e Reale danno fuoco alle polveri e Faenza schizza sul 32-20 toccando il massimo vantaggio con Aromando (34-21). All’intervallo si arriva con gli ospiti avanti 34-23 e tutto lascia presagire che Rimini al rientro proverà a fare la voce grossa.

Le sensazioni diventano presto realtà, ma i Raggisolaris ancora una volta restano lucidi, rispondendo colpo su colpo e mantenendo un vantaggio in doppia cifra. La RivieraBanca riesce comunque a rosicchiare punti e con Saccaggi si porta sotto 57-54. Anche questa volta Faenza non perde la concentrazione, mostrando di voler a tutti i costi vincere. Vico segna il 59-54, Aromando è chirurgico dalla lunetta con un 2/2 e Molinaro segna da dentro l’area. A coronare il break sono ancora Molinaro e Vico firmando il 71-60 ad un minuto dalla fine. Cala il sipario sul match e i Raggisolaris possono iniziare a festeggiare.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo venerdì 3 giugno alle ore 20.30 al PalaCattani per Gara3.





Il tabellino

RivieraBanca Rimini - Raggisolaris Faenza 60- 71





RIMINI: Tassinari 18, Mladenov, Rossi, Scarponi, Rivali 9, Arrigoni 15, Bedetti 5, Rinaldi, Fabiani, D’Argenzio 2, Masciadri 5, Saccaggi 6. All.: Ferrari

FAENZA: Mazzagatti ne, Siberna 18, Vico 10, Ballabio 7, Reale 8, Molinaro 6, Petrucci 8, Aromando 14, Cortecchia ne, Rosetti ne. All.: Garelli

ARBITRI: Silvestri e Bernassola