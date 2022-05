Tennis, al trofeo del Gelso in evidenza Viola Amati, Francesca Sistu ed Elisabetta Dallari

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:20 - 01 Giugno 2022

Avanza al Circolo Tennis Venustas il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile. Sono 28 le giocatrici al via in questo appuntamento ormai tradizionale. Sorteggiato il tabellone finale che prevede nell’ordine le seguenti teste di serie, le 4.1 Cinzia Patrucco (Ct Rimini) e Mirna Macchini (Ct Cerri), a seguire la 4.2 Maria Silvia Brighi (Ct Cesena) e la 4.3 Sabina Raschini (Ct Cerri). La prima a staccare il biglietto per il 4° turno è stata Viola Amati (Ct Casalboni), brillano anche Donatella Piccinini (Ct Rimini), Elisabetta Dallari (Polisportiva 2000 Cervia) e Francesca Sistu (Ct Cast San Marino).

Risultati 1° turno: Viola Moretti (Nc)-Silvia Mazza (Nc) 6-0, 6-0. 2° turno: Letizia Crociati (4.5)-Alessandra Genghini (4.5) 7-5, 6-1, Donatella Piccinini (4.4)-Cecilia Ballani (4.6) 6-0, 6-0, Elisabetta Dallari (4.4)-Fulvia Pellini (4.5) 6-0, 6-0, Francesca Sistu (4.4)-Maria Cappellini (4.4) 6-3, 6-2. 3° turno: Viola Amati (4.5)-Susanne Gabrielli (4.4) 6-1, 6-4.

Il giudice arbitro è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.