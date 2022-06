Crea il caos sulla rampa dell'ospedale prima di fare il tampone. Finisce a processo

Attualità

Rimini

| 18:02 - 31 Maggio 2022

Fu denunciato, il 3 maggio 2021, dopo aver bloccato per una quarantina di minuti, con la propria automobile, la rampa di accesso all'area tamponi dell'ospedale Infermi di Rimini. Un 61enne originario di Potenza, residente a Rimini, si trova ora a processo per l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Quel giorno era stato convocato anch'egli per un tampone, a causa di un contatto avuto con una persona risultata positiva al Sars-CoV-2. E a scatenarne il nervosismo fu proprio il non aver saputo, dagli infermieri presenti al gazebo per i tamponi, nome e cognome di quella persona, che non potevano essere rivelati per questioni di privacy. Il 61enne risalì a bordo della propria vettura e si mise in posizione trasversale, rispetto alla fila, bloccando tutti gli altri automobilisti. Fu lui stesso a riprendere la scena con il proprio smartphone e neppure gli appelli della guardia giurata lo fecero desistere: dovette intervenire la Polizia. Ora il 61enne, difeso dall'avvocato Luca Nebbia, si ritrova sul banco degli imputati.