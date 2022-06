Basket Novafeltria, il sogno Flaminio è realtà: FinalFour al palazzetto

Sport

Novafeltria

| 09:11 - 01 Giugno 2022

Novafeltria Blizzard.

Per la prima volta nella loro storia, i Novafeltria Blizzard si giocheranno le FinalFour del Campionato Provinciale Uisp Nbu nella prestigiosa cornice del Palasport Flaminio di Rimini. La squadra gialloblu ha centrato l'obiettivo e vivrà ora il proprio sogno.



Usciti vincitori nel doppio confronto dei Quarti di Finale (vs DreamCity, andata persa 56-52, vittoria al ritorno 55-48), la squadra di coach Fabio Podeschi affronterà giovedì 1 giugno, in gara secca, il quintetto di Cinemuseum Rimini subito dopo l'altra semifinale Cno Santarcangelo - Amarissimi Riccione.



"Siete tutti invitati a tifare per i gialloblu nella seconda semifinale che si svolgerà al Palasport Flaminio di Rimini, a partire dalle 21 circa. Forza Blizzard!" si legge nel post social della squadra di Novafeltria.