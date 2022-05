Pistola puntata al volto, rapina lampo alla fermata del bus in pieno giorno

Cronaca

Rimini

| 17:31 - 31 Maggio 2022

I carabinieri hanno aperto le indagini sulla rapina denunciata da un uomo di origine pakistana e avvenuta intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio (lunedì 30 maggio) sulla via Emilia, tra Santa Giustina e Santarcangelo, alla fermata dell'autobus. Secondo il racconto dell'uomo, un'automobile di colore chiaro gli ha accostato davanti, mentre era in attesa di salire sull'autobus: il passeggero della vettura, dopo aver abbassato il finestrino, ha estratto una pistola e puntato l'arma contro il malcapitato, facendosi consegnare il denaro che aveva con sè, una cinquantina di euro. Il rapinato, che aveva con sé il telefono cellulare, non ha chiamato i carabinieri nell'immediatezza, ma è salito sull'autobus per fare ritorno a Rimini. Successivamente si è presentato in Caserma per denunciare, riferendo inoltre di essere stato da solo alla fermata.