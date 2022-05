Con orario estivo arrivano i treni per le vacanze. Le novità dell'estate 2022

Turismo

Rimini

| 16:44 - 31 Maggio 2022

La stazione di Rimini.

Arrivano i treni delle vacanze verso la Riviera e l'Appennino: da domenica 12 giugno, con l'orario ferroviario estivo di Trenitalia Tper che, si potenziano i servizi ferroviari per il turismo verso l'Emilia-Romagna, in particolare in direzione della costa adriatica. Da una parte la nuova offerta prevede infatti l'aumento di fermate e Frecce a lunga percorrenza che consentiranno ai turisti di tutte le regioni di raggiungere in treno l'Emilia-Romagna. Dall'altra al via anche nuovi servizi, promozioni e il potenziamento del trasporto regionale verso le località costiere, con la messa in campo di 139 treni regionali al giorno, corse intensificate nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore affluenza, e punte fino a sei treni l'ora. Tra le principali novità, anche il nuovo collegamento Torino-Pesaro, la coppia di treni regionali che collegheranno Torino, Asti, Alessandria e Voghera direttamente a Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. "Siamo pronti - dice l'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini - ad offrire ai turisti che quest'estate scelgono di visitare la nostra regione in treno un'offerta sempre più strutturata, puntuale e capillare. Non solo con più corse, fermate, offerte e promozioni che integrano il treno con altri mezzi di trasporto. Ma anche con la comodità e la qualità dell'esperienza di viaggio che garantiamo. Ricordo, infatti, che con 47 treni Pop e 39 Rock l'Emilia-Romagna vanta la flotta più giovane d'Italia, ed entro giugno saranno operativi altri quattro convogli Rock. Un grande investimento regionale che, spingendo sull'efficienza del trasporto pubblico, disincentiva l'utilizzo delle auto private e porta avanti l'impegno per la sostenibilità ambientale". Saranno garantiti fino a 139 treni regionali e 80 mila posti al giorno per il collegamento delle località costiere con Bologna, le altre città dell'Emilia e alcune località lombarde e piemontesi. Complessivamente, ogni giorno, fermeranno a Rimini fino a 136 treni, 69 a Riccione, 69 a Cattolica e 44 a Cervia e altrettanti a Cesenatico.