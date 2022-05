Covid Rimini: casi sotto quota 100, un decesso e +1 in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:36 - 31 Maggio 2022

Bollettino Covid 31 maggio 2022.



Sono 75 i nuovi casi di positività al Sars-CoV-2 registrati nel riminese (quarta provincia oggi per numero di contagi). Nel nostro territorio aumentano a due i ricoveri in terapia intensiva (+1), deceduta una 88enne.



In regione i ricoveri in terapia intensiva rimangono a quota 31 (si è registrato un solo ingresso, a Rimini, e una dimissione a Modena). Nei reparti Covid 838 pazienti risultati positivi al Sars-CoV-2, -28 rispetto alle ultime 24 ore. I decessi in totale sono 9, 898 i nuovi casi, con un incoraggiante 6% di tasso di positività.