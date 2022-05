No riposo e soldi in nero: attore con telecamera nascosta finge di cercare un lavoro in Riviera

Attualità

Rimini

| 16:28 - 31 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Parte dello stipendio in nero, giorno di riposo solo sulla carta e paghe orario al di sotto delle tariffe ufficiali. E' il quadro che emerge da una inchiesta del Tgr Emilia-Romagna sul lavoro stagionale in Riviera romagnola. Con una telecamera nascosta, un attore ha parlato con ristoratori e responsabili degli stabilimenti balneari, per capire che tipo di proposte vengono fatte a chi cerca occupazione. Ecco quindi che un lavoro come cameriere sul lungomare di Rimini viene pagato "2/3 in busta e il resto fuori", così come in un "noto ristorante di viale Regina Margherita". Altro caso, in uno stabilimento balneare di Riccione ai dipendenti non viene concesso il giorno di riposo, e poi vengono fatte risultare le ore di straordinario negli altri giorni per coprire il riposo non effettuato. E ancora in una pizzeria di Marina centro, la paga è di 6 euro l'ora, anche se da tabelle ufficiali per questo tipo di lavoro la tariffa è di 13 euro e 30 centesimi l'ora, però come spiega l'interlocutrice "ci sono le mance e la pizza è gratis".