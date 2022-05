Verucchio, la stagione teatrale si chiude con 1800 spettatori

Attualità

Verucchio

| 16:14 - 31 Maggio 2022

Pubblico al teatro Pazzini di Verucchio.



La stagione teatrale del Pazzini di Verucchio si è chiusa con 1800 spettatori, 12 appuntamenti in cartellone, 7 spettacoli in matinée per le scuole e 2 domenicali per le famiglie.



Un cartellone vario e colorato, per attirare tipologie di pubblico diverse, ha caratterizzato la stagione della ripartenza. Prosa, Teatro contemporaneo, Circo Teatro, Teatro narrazione, Dialetto d’autore, Concerti, Teatro comico, Teatro e memoria, Teatro Ragazzi e un Premio Nazionale per la lirica. “Questi numeri molto importanti sono un premio all’ottimo lavoro che da cinque anni a questa parte la Compagnia Fratelli di Taglia sta portando avanti sul nostro territorio", spiegano la vicesindaca Stefania Sabba e l'assessore alla cultura Linda Piva, evidenziando che i risultati premiino "scelte di assoluta qualità per i vari cartelloni che si succedono al Pazzini". "Un grazie quindi di cuore alla Compagnia Fratelli di Taglia e a tutti coloro che quest’anno e in questi anni hanno vissuto la nostra realtà: a Verucchio la cultura non si è mai fermata neanche in tempi di Covid e mai si fermerà”, chiosano sindaca e assessore.