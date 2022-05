Cattolica, i giovanissimi a "lezione" di bocce

Attualità

Cattolica

| 16:11 - 31 Maggio 2022

L'Assessore Vaccarini e Massimo Serafini.

Incontro nei giorni scorsi presso il bocciodromo di via Quarto tra l'Assessore allo Sport, Federico Vaccarini, e Massimo Serafini, arbitro internazionale di bocce e promotore, ormai da alcuni anni, delle tappe cattolichine del "Beach Bocce Tour". Un momento di condivisione delle attività di formazione portate avanti da Serafini che, come negli precedenti, avvicina i giovanissimi alle bocce con degli incontri pomeridiani. Si tratta di appuntamenti, che si svolgono al venerdì pomeriggio, dedicati ad alunne ed alunni dei plessi scolastici cittadini. "Quest'anno - aggiunge Serafini - stanno frequentando gli incontri anche tre ragazzini ucraini le cui famiglie hanno lasciato il proprio paese a causa della guerra". "Una ragione in più - sottolinea l'Assessore Vaccarini - per ringraziare questo nostro concittadino che dedica il proprio tempo ai nostri giovani. Una ulteriore maniera per fare integrazione tra i ragazzi avvicinandoli allo sport sotto l'insegna di valori come l’uguaglianza, la socializzazione, l’inclusione sociale e l’amicizia". Nel frattempo, appuntamento con il prossimo torneo di Beach Bocce, le prime tappe del Trofeo Città di Cattolica si svolgeranno il 4 e 5 giugno presso la spiaggia libera zona Porto a cura del Comitato Romagna FIB (Federazione Italiana Bocce). Ma a Serafini, infine, vanno anche i complimenti dell'Amministrazione per la convocazione ad arbitrare durante i prossimi Giochi del Mediterraneo 2022 si disputeranno a Orano, in Algeria, dal 25 giugno al 5 luglio. “Siamo orgogliosi e felici per Serafini. Ancora una volta c’è un concittadino che si distingue all’estero veicolando il nome di Cattolica nel mondo”, conclude l’Assessore Vaccarini.