Baseball, mano pesante del giudice sportivo su Mediolanum New Rimini

| 16:02 - 31 Maggio 2022

Coach Romano durante la partita con Crocetta.



In seguito a quanto avvenuto sabato scorso all’inizio del nono inning di Mediolanum New Rimini Crocetta, con la sospensione della partita sul 7-7 in seguito ad una protesta della squadra riminese che ha indotto gli arbitri a non proseguirla, il Giudice Sportivo Nazionale ha disposto la ripresa della gara dal momento dell'interruzione. Sono arrivate inoltre pesanti squalifiche: oltre allo stop di una gara per l'espulso Andrea Evangelisti, una gara a Giuseppe Filippini e due ad Andrea Gabrielli "per aver platealmente contestato un giudizio arbitrale", e due giornate a Gastone Zucconi, allenatore della Mediolanum New Rimini, per proteste in occasione del "rosso". Infine è arrivata un'ammenda di 100 euro "per il comportamento gravemente scorretto di un proprio tesserato e per non aver mantenuto l’ordine nei pressi del dugout durante le fasi concitate della protesta".



“Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, tanto più quelle disciplinari, sono sempre da accettare – il commento di Alessia Valducci, presidente Mediolanum New Rimini - e da esse trarre spunto per assumere in campo comportamenti che innanzitutto aiutino gli arbitri nella loro funzione essenziale. Sabato non è stato facile mantenere i nervi saldi per quanto avvenuto in campo, alcune decisioni adottate verso i tesserati sono molto pesanti rispetto a quanto avvenuto. In ogni caso le accettiamo. La decisione di sospendere la gara è stata però davvero eccessiva e poterla concludere rimette quanto avvenuto in uno scenario consono alla realtà dei fatti. Auspico ci sia la possibilità di ricomporre i rapporti personali fra i protagonisti dell’episodio. Spero anche che si trovi una soluzione che consenta il prosieguo della gara sospesa in modo da non gravare su Crocetta, chiamata ad una gara in trasferta per un solo inning”.