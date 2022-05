Cattolica, contributi alle nuove attività. Ecco quali sono le aziende finanziate

Attualità

Cattolica

| 15:42 - 31 Maggio 2022

Incontro Nuove Imprese.

Incontro oggi pomeriggio (martedì 31 maggio) a Palazzo Mancini tra il vicesindaco ed assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e gli imprenditori risultati assegnatari dei contributi comunali destinati alle nuove aziende che hanno aperto i battenti nel corso del 2021. Un fondo disponibile pari ad un totale di 12mila euro che è stato ripartito tra 19 attività risultate idonee al sostegno, su 27 richieste che erano state presentate. Si tratta di attività artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa. L’importo del contributo per ogni impresa è pari a circa 680 euro, salvo le ditte ammesse che hanno chiesto cifre inferiori. Ammesse al finanziamento spese per l'avvio attività o tasse come Imu e Cosap.



CONTIBUTI AUMENTATI Rispetto al bando del precedente anno, lo stanziamento complessivo approvato dall’amministrazione è aumentato da 10mila e 12mila euro, mentre l’età anagrafica per poter accedere al contributo è scesa dai 40 ai 35 anni. “Avevo piacere di incontrare personalmente questi imprenditori – spiega l’assessore Belluzzi – perché va incoraggiato chi sceglie di investire nel nostro territorio. È importante sostenerli per dimostrare che è possibile avere un tessuto economico vivo e capace di rinnovarsi. Questo bando è frutto della concertazione con le associazioni di categoria e nasce da un input della CNA. Abbiamo raccolto le loro sollecitazioni e per l’anno in corso siamo riusciti ad aumentare il fondo disponibile portandolo sino a 12mila euro”.



DAL PROSSIMO BANDO FONDO DA 15 MILA EURO “Ma non ci fermiamo qui – continua Belluzzi - e per il prossimo bando incrementiamo le risorse arrivando ad un totale di 15mila euro. Altra modifica sostanziale è stata quella dell’abbassamento dell’età anagrafica per poter accedere ai finanziamenti che è passata dai 40 ai 35 anni. Questo perché abbiamo immaginato di poter andare ad incidere sulle nuove generazioni ed intercettare una platea più ampia e più giovane. Con questa misura di sostegno abbiamo pensato di aggiungere, alle vie presenti nello scorso bando, anche le vie Matteotti e Fiume che purtroppo negli ultimi anni, anche a causa dell’emergenza pandemica, stanno attraversando un periodo di sofferenza”.



Questi gli imprenditori e le rispettive nuove attività che usufruiranno del contributo:



Soc. Serra Srls - Serra Abbigliamento - Via Milazzo 1

Magi Valentina - Estetica Valentina - Via Po’ 29

Balestrieri Tommaso – Attività Artigianale Duetipichefannocose - Via Archimede 27

Santini Omar - Negozio Tende E Corredo Fernanda - Via Parini 53

Soc. 0541 Srls – Ristorante Be Kind - Via Carducci 118

Galli Graziella – Negozio Matteotti 44-46

Islam Mohammad Jahirul – Negozio Via Dante 9

Fratini Maria Grazia – Negozio Tulsi - Via Curiel 1

Soc. Mimanera Srl- Negozio Mimanera - Via Curiel 31

Sereni Patrick - Negozio Home & Garden - Matteotti 16-18

Hoxhaj Nuredin – Attività Artigianale Edile Cattolica Di Hoxhaj Nuredin - Via Massimo D’azeglio 30

Soc. Nonno Benito Di Giovanetti Enrico Sas - Caffe’ Botanica - Via Carpignola 46/B

Soc. Cico’s And Co. Di Fuzzi Paolo E C. Snc – Ristorante Cico’s - Via Rasi Spinelli 50

Cammarata Alessandro – Negozio Non Solo Cartucce - Via Mazzini 63

Soc. Ma.Ri. Shopping Srls – Negozio Skonto - Via Dante 97

Soc. Racketbar Di Giampaoli Michele E C. Snc - Racket Bar - Piazza I Maggio 2

Soc. Sopravento Snc Di Ceccaroni Mirko, Brunaccioli Paolo E Andreani Gabriele – Ristorante Sopravento - Via Don Minzoni 69

Pasini Nicola - Bar Lina - Via Bologna / Arenile

Soc. Jam Di Magi Michele E C. Snc - Bar Rio - Via Carducci 157.