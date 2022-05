Novafeltria, la Sagra del cascione fa il bis il 3 e il 4 giugno

Eventi

Novafeltria

| 15:35 - 31 Maggio 2022

Foto Paola Dore.



A Novafeltria la Sagra del cascione fa il bis. L'evento che anima piazza Vittorio Emanuele tornerà infatti il prossimo weekend (venerdì 3 e sabato 4 giugno), dopo aver registrato comunque una buona partecipazione il 28 e il 29 maggio, nonostante il maltempo di sabato e le temperature non proprio miti di domenica.



Il 3 e il 4 giugno quindi si replica, grazie all'impegno dei volontari, dalla pro loco all'associazione Amici per Sartiano. Venerdì 3 musica anni '70-'80-'90 con il concerto di "Pop Deluxe", sabato 4 lo show del barzellettiere Bicio e a seguire musica liscio con Claudio Cavalli band. Gli stand gastronomici apriranno alle 17 in entrambe le giornate: piatto forte, oltre ai cascioni, le tagliatelle preparate dagli Amici per Sartiano.



In audio il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini