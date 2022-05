Tennis: al Ct Cicconetti brillano Silvagni, Lonfernini, Casanova e Martinini

Sport

Rimini

| 15:29 - 31 Maggio 2022

Macina risultati sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, valido per il circuito regionale (categoria B), il trofeo “Windtre Rimini”. Avanzano tra gli altri Niccolò Silvagni (Ct Venustas), Gian Nicola Lonfernini (Ct Cast San Marino), Francesco Martinini ed Alessandro Casanova del Ct Casalboni.

1° turno Under 10 femminile: Rachele Franchini-Alessia Barducci 6-0, 6-2.

Turno di qualificazione Under 10 maschile: Diego Barchi-Diego Gentile 6-3, 6-1. Si qualifica anche Matteo Campana. 1° turno tabellone finale: Matteo Campana-Damiano Ceppari 6-1, 6-3, Diego Barchi-Francesco Paganelli 6-2, 7-6.

Nell’Under 12 femminile guida il seeding la beniamina locale Ayah Zaid Al Kilani, davanti a Sofia Baldani, Bianca Cecchini e Paola Israelachvili. 1° turno: Giorgia Muratori-Giorgia Cevoli 6-3, 4-6, 10-5, Marlene Bevitori-Maria Sole Dari 6-0, 6-2. Già nei quarti la locale Eva Raimondi.

Nell’Under 12 maschile (29 iscritti) le prime due teste di serie sono andate a Daniele Longo ed a Pietro Tombari.

Primo tabellone, 3° turno: Jacopo Andruccioli-Luca Blatti 7-6, 6-4, Tommaso Righetti (n.3)-Francesco Bodini 6-4, 7-5, Gian Nicola Lonfernini-Jacopo Canini 6-3, 6-2, Francesco Martinini-Tommaso Aguiari 6-2, 7-6. Turno di qualificazione: Alessandro Casanova-Alessandro Damiani (n.4) 6-1, 6-2.

Nell’Under 14 femminile le big sono Maria Bianca Bovara ed Ayah Zaid Al Kilani. 1° turno: Anita Vernice-Bianca Lugaresi 2-6, 6-2, 10-4.

Nell’Under 14 maschile (28 al via) si dividono i favori del pronostico Andrea Fiocchi (n.1), Beniamino Savini (n.2) ed Enea Carlotti (n.3).

Primo tabellone maschile, 2° turno: Gregorio Casagrande-Sohan Telesca 6-3, 6-3. 3° turno: Niccolò Silvagni-Marco Baldelli 6-4, 2-6, 11-9, Leonardo Capogrossi-Arturo Aureli 6-4, 7-5, Gianfilippo De Palma-Nicolò Della Chiara 7-6, 0-6, 10-6, Leonardo Messina-Michelangelo Tacoli 6-3, 6-3, Lorenzo Vicari-Tommaso Berardi 6-2, 7-5.

Under 16 femminile, quarti: Maria Luce Ossani-Viola Garuti 6-0, 6-2, Aurora De Vincenzo-Maria Vittoria Salvatori 4-6, 7-6, 10-3.

Nell’Under 16 maschile il n.1 del seeding è Vittorio Calisti, n.2 Valentino Salami, n.3 Gioele Marconi, n.4 Francesco Serafini. Primo tabellone, turno di qualificazione: Alessandro Le Rose (n.1)-Martino Cotti Quaglio 6-2, 6-1, Tommaso Faedi-Luca Muratori (n.3) 7-5, 3-6, 10-3, Tommaso Metalli (n.2)-Lorenzo Vincenzi 6-0, 3-6, 10-4. Si qualifica anche Luca Canducci. 1° turno tabellone finale: Giammarco Vidali-Tommaso Faedi 6-1, 6-2.

Il giudice arbitro è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.