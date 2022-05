Rimini, lavoro di squadra pubblico e privato per i progetti sociali finanziati dal Pnrr

Attualità

| 14:54 - 31 Maggio 2022

L'assessore Gianfreda.





Un lavoro di squadra tra il comune di Rimini, il terzo settore, le istituzioni, l'Ausl Romagna, l'ufficio del lavoro, l'Acer, l'Asp Valloni e tutti i soggetti interessati, per rispondere ai bisogni della città in tema di disagio abitativo, immigrazione e tutela degli anziani, dei disabili, dei poveri, delle persone fragili e in condizioni di svantaggio. Un nuovo metodo operativo basato su un regolamento frutto di un accordo tra l’ente comunale, ConfCooperative, LegaCoop e VolontaRomagna, che prevede da parte dell’assessorato alla protezione sociale il coinvolgimento dei privati, che quotidianamente lavorano a contatto con i soggetti fragili, e della società civile nella definizione e realizzazione degli interventi e dei servizi nel campo del sociale per l’anno 2022, agevolando forme di confronto e di condivisione su temi centrali per il benessere e la qualità della vita delle persone.



Il procedimento avrà una duranta di 45 giorni e si articolerà in quattro sessioni di lavoro per ciascun tavolo tematico: al termine sarà definito un documento di sintesi in cui verranno individuate le priorità di intervento che costituiranno gli obiettivi della progettazione annuale 2022. All’interno dei tavoli tematici si affronteranno e discuteranno i diversi progetti e le diverse azioni da mettere in campo sul territorio per venire incontro alle esigenze e necessità dei cittadini più fragili e vulnerabili, in modo da rafforzare e valorizzare tutta la rete del welfare cittadino. "Anche a livello di tempistiche questo nuovo patto tra il comune e l’apparato del volontariato è ottimale, perchè significa poter progettare e ultimare insieme i progetti del Distretto Socio sanitario di Rimini Nord che hanno ottenuto le risorse dal PNRR e che ora devono essere concretizzati - evidenzia l'assessore Gianfreda - da quelli relativi alle case della salute a quelli per le persone che soffrono di disabilità, da quelli per gli anziani non autosufficienti a quelli finalizzati al sostegno alla genitorialità".