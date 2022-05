Artisti in Piazza, il programma dei primi due giorni del Festival internazionale

Eventi

Pennabilli

| 14:47 - 31 Maggio 2022

La compagnia francesce Rara Woulib.

A partire da domani (1 giugno) torna l’appuntamento più atteso della Valmarecchia, nei cinque giorni del Festival Artisti in Piazza, dal primo pomeriggio fino a tarda notte, Pennabilli accoglie 55 compagnie internazionali diteatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura che si esibiscono in 25 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli e nello Chapiteau dell'area Palacirco. Artisti in Piazzasi distingue, oltre che per la qualità e la varietà di discipline ed espressioni artistiche, anche per la pluralità di provenienze degli artisti e la conseguente ricchezza di spettacoli, che unite all'alto numero di location, danno la possibilità di elaborare un fitto programma che arriva a circa 400 repliche ad edizione, con debutti nazionali e internazionali che attira migliaia di spettatori da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione).



Per la prima serata della kermesse saranno 25 gli spettacoli a partire dalle ore 18.00, mentre da giovedì a domenica la festa parte alle 15, con 60 spettacoli in programma ogni giorno. Fino all’una di notte nel centro storico di Pennabilli si ha la possibilità di viaggiare in mondi lontani e vivere in piccoli angoli di magia. Concerti e dj set continueranno invece fino alle 03.00 nell’area denominata Palacirco.



Il programma dei primi due giorni di Festival (1-2 giugno)



MERCOLEDÌ 1 GIUGNO (a partire dalle 18)



Si aprono le danze alle 18.00 con Ruben Rojo y Pennabilli Social Club, che inonderanno la piazza con le note del proprio repertorio ispirato alla musica tradizionale sudamericana, con citazioni ed escursioni in altri generi.



Tra gli highlights di questa edizione, il comico e artista di strada di fama giapponese Ketch (h 19:15 e 23:00) propone uno spettacolo multidisciplinare guidato dall’improvvisazione teatrale, dove si mescolano diverse discipline come pantomima, magia, giocoleria e musica, senza l’utilizzo delle parole. Sarà inoltre accompagnato da una troupe televisiva giapponese che realizzerà un documentario sulla sua attività di artista e sulla sua presenza negli eventi e festival europei.



Il primo giorno vedremo anche Teatro Necessario (h 21:45), realtà ventennale di Parma, con Clown in libertà momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e “talentuosi” clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’ idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi.



Presente anche Chilowatt con lo spettacolo Rex, ispirato alla figura di Nikola Tesla (h. 22:00). Un campionatore ad acqua attivato dal pubblico, persone trasformate elettricamente in strumenti musicali, giocoleria con acqua fluorescente ad alta pressione, manipolazione di bastoni e tanto borotalco per uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sorprendente.



È prima nazionale per lo spettacolo della compagnia spagnola Tercio Incluso, Normalmente o viceversa (h22:30) che trasporta lo spettatore in uno spazio domestico e intimo senza tempo, dove due giovani danno vita a un micro universo che si svolge sulla tavola. Protagoniste sono le tazzine da caffè, i cucchiaini usa e getta o lo zucchero. Il duo spagnolo è tra le compagnie che si esibiranno con il supporto di AC/E Acciòn Cultural Española, all’interno del Programma di Internazionalizzazione della Cultura Spagnola (PICE)/Programma di Mobilità.



Imperdibile l’esibizione del gruppo Newen Afrobeat (h 00:15), presente solo il primo giorno di festival, che dal Cile porterà la propria carica esplosiva sul palco di Artisti in Piazza. Si tratta di uno dei gruppi più eccezionali e attraenti dell'America Latina, che aprirà la primissima serata al Palacirco.



A seguire Frau Ludwig Carmela DJ, fondatrice dell’agenzia di booking Ludwig Sound, proporrà un dj set di musica eclettica con le migliori proposte dal roster di Ludwig Sound e non solo, dall’electro-swing al rock’n’roll passando per il funk, ska e afrobeat.



GIOVEDÌ 2 GIUGNO



Segnaliamo due compagnie. Theatre en Vol, che con "Il grande spettacolo della fine del mondo" affronta la questione del cambiamento climatico, dell’inquinamento e dello sfruttamento smisurato delle risorse naturali in una chiave tragicomica, ironica e grottesca.



Il Teatro Viaggiante è invece tra i vincitori del bando Trampolino Vetrina 2022 - promosso da A.C.C.I - Associazione Circo Contemporaneo Italia - e una delle quattro compagnie che si aggiudica l’opportunità di esibirsi di fronte a un pubblico eterogeneo e tanti operatori culturali italiani e internazionali. Con T.O.M./The Old Man (h 18:00) racconterà al pubblico la storia di un uomo che si mette continuamente in gioco, impersonando un mimo, un giocoliere ritmico, uno skater, un equilibrista, un ricercato performer di nuovo circo. Si finisce nell’intreccio delle idee creative, coinvolti come se i protagonisti fossimo noi.



Altro spettacolo che vedremo in collaborazione con il supporto di AC/E Acciòn Cultural Española, all’interno del Programma di Internazionalizzazione della Cultura

Spagnola (PICE)/Programma di Mobilità è Otto prima produzione della compagnia Puppæ Company e meraviglioso spettacolo di burattini per adulti, ma adatto a tutta

la famiglia (h 21:15).



Grande ritorno per la compagnia francese Rara Woulib (alle 21:45), nota per creare performance site-specific in continuo dialogo con il contesto urbano e sociale.

Deblozay (“disordine” in creolo haitiano) è un viaggio nella memoria della città e dei suoi abitanti, in una forma singolare che unisce teatro, musica e canzoni. Una

grande festa in cui la compagnia conduce la folla di spettatori nella follia della trance collettiva.



A mezzanotte la proiezione del Docufilm "Anima Animae Animam", prodotto dalla compagnia spagnola Zero en Conducta. Si tratta di un omaggio a un mestiere che

ha dedicato tutta la sua esistenza a svelare storie perdute in oggetti dimenticati: quello del burattinaio.



La programmazione giornaliera farà spazio a quella notturna, con i concerti al Palacirco e i DjSet di fine serata. In particolare, aprono la serata gli Anewal alle 23:45, con il loro desert blues, seguiti dagli Ayom e dal DjSet elettronico e nu disco del pennese Diego Zerbini.



Sul sito www.artistiinpiazza.com è possibile consultare l’elenco degli artisti e il programma orario dettagliato, spettacolo per spettacolo.