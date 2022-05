Rimini, oltre 20 mila euro per interventi a favore delle donne vittime di violenza

Attualità

Rimini

| 14:45 - 31 Maggio 2022

Foto di repertorio.





Via libera della giunta comunale di Rimini al pacchetto da 20.000 euro, di risorse regionali, rivolti alle donne che hanno subito violenza e maltrattamenti dal proprio partner e che devono riappropriarsi della loro vita a partire dalla quotidianità, lontane da quelle dinamiche violente che hanno reso la loro vita un inferno. I beneficiari, come riporta la delibera, sono anche i figli vittime di violenza.



Le vittime di maltrattamento saranno dunque inserite in un progetto personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, redatto con la donna dagli gli Enti Locali e Centri antiviolenza iscritti all’elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni di cui alla D.G.R. 586/2018. "Come comune ci siamo dotati di una rete di protezione diffusa e capillare, dove le madri con figli, così come le donne in generale, possano essere ospitate e ascoltate, affinché riescano gradualmente a liberarsi da meccanismi violenti che spesso sfociano in vere e proprie tragedie", commenta l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Le vittime di violenza devono essere consapevoli che non sono sole, ma c’è un’intera rete di professioniste e professionisti, e di forze dell’ordine. A queste si unisce, è bene ricordarlo, anche una comunità che nel tempo si è fortemente sensibilizzata nel nostro territorio e che è pronta a dare loro sostegno”.