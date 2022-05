Due ditte edili sospese, tre lavoratori in nero e altre violazioni. Fioccano verbali per oltre 70.000 euro

Cronaca

Rimini

| 14:07 - 31 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Nei primi cinque mesi del 2022 i Carabinieri, con l'impiego del nucleo ispettorato del lavoro di Rimini, hanno effettuato controlli in 17 cantieri, per verificare il rispetto delle normative in materia e l'eventuale presenza di lavoratori irregolari. Due le ditte, una di Rimini e l'altra di Bellaria, i cui titolari sono imprenditori di nazionalità straniera, che hanno subìto un provvedimento sospensivo dell'attività per violazioni sulle normative generali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mancata formazione e addestramento dei lavoratori e per l'impiego di lavoratori in nero: uno in quella di Rimini, due in quella di Bellaria. Il primo imprenditore è stato sanzionato con un maxi verbale da 10.000 euro.



Nel mirino dei Carabinieri anche due ditte di Riccione, gestite da imprenditori italiani, destinatari di sanzioni per 14.000 euro, e un'altra ditta di Bellaria Igea Marina, sempre gestita da un italiano, a cui sono state formalizzate sanzioni per 32.000 euro.



Nei 17 controlli sono stati scoperti in totale 19 lavoratori irregolari, 3 in nero; inoltre è stata accertata l'evasione di 9000 euro di contributi.