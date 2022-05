Aumenta la Tari, Santarcangelo: "Investiremo su fototrappole e isole ecologiche interrate"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:41 - 31 Maggio 2022

Foto di repertorio.





Nel consiglio comunale di ieri (lunedì 30 maggio) di Santarcangelo è stata approvata la delibera relativa alle tariffe 2022 della Tari. A seguito di modifiche introdotte a livello statale, si è verificato un aumento che per tutte le utenze domestiche è stato tra i 12 e 22 euro, del 4% per le utenze non domestiche. Il nuovo sistema peraltro imposta una classificazione tra regioni virtuose, tra cui l’Emilia-Romagna, e meno virtuose, e prevede che le prime sostengano economicamente le seconde per l’efficientamento della gestione dei rifiuti.



L'amministrazione comunale ha rassicurato sul proprio impegno per calmierare le tariffe, in particolare per le famiglie numerose, penalizzate dai nuovi coefficenti di calcolo della Tari. L'assessore Zangoli ha inoltre evidenziato che il ricavato della Tari servirà a finanziare azioni finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale: la riqualificazione del centro ambiente, lo sviluppo della raccolta rifiuti porta a porta, l'installazione di nuove fototrappole e altri progetti da sviluppare con Hera, come le isole ecologiche interrate.