Calcio D, Poule Scudetto: per passare il turno il Rimini deve battere la Recanatese

| 14:37 - 31 Maggio 2022

Marco Gaburro.









Si gioca alle ore 18 al Romeo Neri il secondo match dei biancorossi nella Poule Scudetto contro la Recanatese. Per passare il turno i biancorossi devono vincere per continuare il loro cammino. Le vincenti dei triangolari e la miglior seconda in assoluto accedono alle semifinali organizzate in partite di sola andata con sorteggio integrale per determinare sia gli accoppiamenti sia la squadra che gioca in casa.

Nel Rimini mancheranno Tomassini, Carboni, Andreis, Haveri, Kamara, Lo Duca e Deratti. A disposizione Pecci, che dovrebbe andare in panchina. Spazio come 2003 ai giovani Tiraferri e Bianchi: “Chi c’è sta bene, il problema è che abbiamo fuori tutti e tre i 2003. Loro hanno fatto molto bene con la Juniores. E' giusto che trovino spazio - sottolinea il tecnico - Alla fine penso che tutti tra quelli in salute avranno giocato una partita o saranno comunque entrati”.

Il tecnico Marco Gaburro si aspetta nei limiti del momento una partita gagliarda: “Mi aspetto una squadra che voglia far vedere quello che sa fare, che vuole difndere il suo percorso, che voglia prendere il percorso fatto finora. Abbiamo ancora voglia di competere. Si è vista anche a San Donato, purtroppo quella partita non ci ha girato bene. La volontà di fare bene c’è ed è giusto che i ragazzi lo facciano vedere”.



La Recanatese?

"Queste sono tutte squadre forti, ha fatto meno punti del Tavernelle in un girone diverso. Le intenzioni della Recanatese sono di fare meno turnover rispetto al San Donato. Vorrà passare il turno come noi che cercheremo di spalmare le energie perchè noi abbiamo giocato appena tre giorni fa”.



QUI SAN DONATO TAVARNELLE Il club toscano comunica che il tecnico, Paolo Indiani, non proseguirà il suo rapporto di collaborazione con la società nella prossima stagione, la prima per i colori giallo blu in Lega Pro. La società ringrazia profondamente Indiani per il suo operato in questi 2 anni ricchi di soddisfazioni, dove la società e la squadra è cresciuta in modo esponenziale in ogni aspetto, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, culminati con la storica promozione in Lega Pro. A lui va il miglior augurio per il proseguimento della sua carriera.