Cattolica: arriva Johnny Depp. Il noto attore si esibisce con la band di Jeff Back

| 12:56 - 31 Maggio 2022

Johnny Depp (foto Adkronos).



Johnny Depp a Cattolica, il prossimo 21 luglio. Il noto attore farà parte della band di Jeff Beck, in concerto all'Arena della Regina di Cattolica, in veste di chitarrista. L'annuncio arriva da Pulp Concerti, organizzatore degli eventi estivi. "Una vera leggenda arriva a Cattolica", si legge in una breve nota. Proprio ieri (lunedì 30 maggio) la star di Hollywood si esibito con Beck allo Shieffield City Hall, scatenando il pubblico sulle note di "Isolation" di John Lennon, "What’s Going On" di Marvin Gaye e "Little Wing" di Jimi Hendrix.