Un po’ calcio, un po’ ping pong, a Rimini Nord arriva il torneo di Tavball

Sport

Rimini

| 11:42 - 31 Maggio 2022

Una partita di Tavball - foto sito ufficiale www.tav-ball.com.

Tecnica calcistica, capacità coordinative e riflessi. In una sola parola: Tavaball.

Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, torna anche per questa estate il torneo Tavball Rimini Nord valevole per il ranking nazionale. Grazie alla rinnovata collaborazione tra i comitati turistici di Viserba, Viserbella e Torre Pedrera sono previste 10 tappe serali per tutta l’estate, con la finale a Viserbella presso il bagno 53 Buratella. Confermato il montepremi di 1500 euro.

Nel 2021 l’evento al suo primo anno aveva richiamato 90 giocatori, tanti tifosi e sponsor pronti a supportare questo sport che è un po’ ping-pong, un po’ footvolley e un po’ calcio, giocato da 4 partecipanti attorno ad un tavolo di 72x72x72 usando un pallone da calcio.



Per partecipare basta presentarsi direttamente il giorno dell’evento nella spiaggia dove si svolge il torneo e registrarsi.



Di seguito il calendario completo.



7 giugno Kalima Bagno 17

14 giugno Onda Blu Bagno 72

22 giugno Buratella Bagno 53

25 giugno Angelo Bagno 40/42

28 giugno Ciringhito Bagno 30

5 luglio Kalima Bagno 17

13 luglio Onda Blu Bagno 72

16 luglio Angelo Bagno 40/42

19 luglio Ciringhito Bagno 30

26 luglio Buratella Bagno 53