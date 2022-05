Poggio Torriana, open day delle attività motorie all'aperto

Attualità

Poggio Torriana

| 11:35 - 31 Maggio 2022

Ginnastica nel teatro all'aperto.

Torna a Poggio Torriana il progetto Benessere verde con le attività motorie all'aperto, in stretta sinergia di Fluxo, alla sua terza edizione, ospitando come ormai è tradizione l'Open Day il 6 Giugno alle 18.30 nella location del Teatro Aperto in località Poggio Berni.

"Un evento completamente gratuito e aperto a tutti, che offrirà una serata di allenamento, festa e divertimento" così commenta con grande entusiasmo Andrea Lombardi, responsabile dei trainer di Fluxo.

Lunedì 6 giugno, a partire dalle ore 19.00, ci sarà la possibilità di provare le discipline che faranno parte del programma estivo di Fluxo presso il territorio di Poggio Torriana. Non mancherà ovviamente lo spettacolo del BeerYoga. Tutti i partecipanti riceveranno gratuitamente una birra ghiacciata da sorseggiare tra un Asana e l'altro.



"Sono davvero molto felice della partnership instaurata con lo staff di Fluxo con cui l'amministrazione condivide gli obiettivi di promuovere sani e corretti stili di vita tra le persone di ogni età" dichiara l'Assessora allo Sport, Francesca Macchitella che aggiunge: "Visti i buoni risultati ottenuti durante gli scorsi anni, l'Open day è ormai diventato un appuntamento estivo fisso a Poggio Torriana ed invito in particolare i giovani ad iscriversi perchè i residenti del Comune di Poggio Torriana, nati tra il 2002 ed il 2008, hanno la possibilità di richiedere l'abbonamento gratuito presentandosi al desk durante gli open days".