Accampati con le roulotte nel parcheggio vicino al Colosseo a Rimini. La segnalazione

| 10:11 - 31 Maggio 2022

I camper nel parcheggio.

Parcheggio adiacente al Colosseo a Rimini "occupato massicciamente da nomadi". A segnalarlo alla nostra redazione un lettore. La zona interessata è quella che ospitava lo spazio drive trough per i tamponi. " Il problema è che tutti i veicoli che vengono dalla città non possono neppure entrare all'interno del Colosseo, perché il cancello di accesso è chiuso da ieri, in quanto il parcheggio interno era occupato massicciamente dai partecipanti ad un convegno presso il 105 stadium." scrive il nostro lettore.





