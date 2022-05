Rimini, fossi di scolo pieni di vegetazione a Vergiano. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:49 - 31 Maggio 2022

Le immagini inviate dal nostro lettore.

Fossi a lato delle strade invasi dalla vegetazione. Un nostro lettore ha invato alcune immagini al numero 347 8809485. La zona interessata è fra la rotonda del ristorante Dal Gobbo e Vergiano (Borgo dei ciliegi). "Una vergogna" scrive il nostro lettore "pensando anche ai danni subiti dai residenti nel non lontano Febbraio 2015. Poi quando avvengono allagamenti non diamo la colpa ad eventi eccezionali ma piuttosto alla non pulizia e mantenimento dei fossi di scolo. Una vergogna"







