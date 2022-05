Rimini Calcio, Under 15 Elite campione regionale: in finale playoff battuto il Forlì 4-0

Sport

Rimini

| 19:43 - 30 Maggio 2022





UNDER 15 Élite

Finale Playoff



RIMINI FC – Forlì 4-0



Reti: Padroni 21’pt (R), 1′ r14′ st /Magi 25 pt



RIMINI FC: Di Ghionno, Urbinati, Drudi, Lepri, Imola, Magi, Rota ( dal 12 st Para), Alessi (dal 21 st Zanieri 21), Blasi (dal 30 st Cenci), Padroni (dal 30 st Foschi), Brolli (dal 21 st Morri 21) All.Berretta



A disposizione: Gianfanti, Manzi, De Gaetano, Nanni



FORLI: Bellezza, Antonelli (dal 23 st Spinelli), Dall’Ara, Berto, Aloisi, Golfarelli, Shyti (dal 9 st Ghetti 9), Branchetti (dal 9 st Ferro), Zoffoli, Berti (dal 9 st Conlon), Argnani (dal 9 st Castellucci). All.Babini



A disposizione: Bertaccini, Lo Giudice, Fabbri, Casadei



Note: Alessi (R), Zanieri (R) ammoniti



I ragazzi di mister Berretta si aggiudicano la finale playoff regionale della categoria Under 15 Èlite con un rotondo 4-0 contro i pari età del Forlì. Si è giocato al Centro sportivo di Martorano di Cesena. Il Rimini passa al 21′ quando Padroni entra in area di rigore in dribbling ed è steso dal portiere avversario: sul dischetto si presenta lo stesso Padroni insacca in rete alla destra dell’estremo difensore ospite. Dopo pochi minuti, sugli sviluppi di calcio d’angolo, è Magi a concludere a rete un pallone vagante in area. Al 29′ il Forlì potrebbe riaprire il match dal dischetto ma Zoffoli colpisce il palo senza riuscire a concludere a rete sulla ribattuta. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 e ai biancorossi basta un solo giro di lancette della ripresa aggiungere gol al tabellino: su rimessa laterale in area, la difesa ospite pasticcia, la palla finisce in orbita Padroni che da posizione defilata porta i suoi compagni sul 3-0. La partita va in ghiaccio al 14′ sempre con Padroni che cala il poker biancorosso e la tripletta personale con un tiro da fuori imparabile per il portiere. Grandissima vittoria dei ragazzi al termine di un’entusiasmante stagione che vale il titolo di campioni regionali. L’under 15 Èlite va avanti, i biancorossi di mister Berretta affronteranno le finali nazionali contro le squadre vincenti nelle altre regioni italiane.



Campionato Nazionale Juniores

Rimini F.C. – Aglianese Calcio 1-2



RIMINI F.C. : Lazzarini, Marinucci (dal 26’ st Capi), Marcello (dal 3 st Guidi), Tiraferri, Bianchi, Rushani, Fabbri (dal 15’ st D’orsi), Kamara (dal 31’ st Bracci), Marconi, Zanni (dal 42’ st Zavoli), Barbatosta. A disp: Cerretani, Guidomei, Nastase, Tomassini. All.: Brocchini

Aglianese

AGLIANESE: Nincheri, Russo, Passaretta, Saliu, Gaggini, Borri, De Stefano (dal 32’ st Fofana), Pasquini, Cheloni (dal 33’ st Stobbia), Grilli, Sali. A disp.: Mazzacuva, Vezzosi, Nencini, Gasparrini, Laamiri, Cavaciocchi. All.: Renzi.



Reti: Sali (A), Marconi (R) Grilli (A)

NOTE. Amm.: Zanni (R),





Sconfitta casalinga per l’undici di mister Brocchini superato per 2-1 dall’Aglianese al termine di una partita rocambolesca. Parte forte il Rimini che colpisce due traverse prima con Marconi e poi Rushani ma è punito da Sali che capitalizza al massimo una delle rare occasioni neroverdi del primo tempo. Dopo l’intervallo il Rimini trova il meritato pari con Marconi che colpisce al volo un cross dentro l’area. Al minuto 35’ calcio di rigore per il Rimini concesso per fallo su D’orsi ma Marconi calcia a lato. Al minuto 42’ Grilli colpisce una palla vagante in area e realizza il 2 -1 per l’Aglianese che chiude i giochi.



UNDER 17 Élite

Finale Playoff



RIMINI FC – ZOLA PREDOSA: 0-4



Reti: 9′ pt Parmeggiani , 16′ pt Bonini , 3’st Zola P. , 24′ st Persona .





RIMINI FC: Conti, Gabriele (cap), Gerboni ( 28′ st Imola ), Caverzan, Morelli (1′ st Lorenzi ) ( 3′ st Piastra ), Madonna, Zangoli ( 22′ st Cicconetti ) Ricci, Alvisi ( 20′ st Pompili ), Minni, Di Pollina.

A disp.: Campedelli, Zamagni, Bacchiocchi, Righini.

All.Muratori





ZOLA PREDOSA: Severino, Grande, Vasta, Villa, Fiore, Ruggeri, Oppi, Andrejic, Oulai, Bonini, Parmeggiani. A disp.: Avino, Guglielmi, Longo, Persona, Dal Gesso, Pernice, Selleri, Valleriani. All. Scordo.



Note. Ammoniti: 29′ pt Madonna (RN) , 10′ st Ruggeri (ZP) . Espulsi: 17′ st Ricci (RN) (doppia amm. 12 st e 17’st )



Partita subito in salita per il Rimini che va sotto al 9′ subito dopo aver colpito una traversa. Il raddoppio ospite arriva dopo pochi minuti al 16’pt . Il Rimini rimane in partita e cerca in tutti i modi di pareggiare i conti, ma il risultato non cambia e si va all’intervallo sullo 0-2.

Nella ripresa ancora un gol a freddo della formazione bolognese che al 3′ allunga e si dimostra in controllo della gara. Al 17′ st l’espulsione del biancorosso Ricci amenta il livello di difficoltà per i ragazzi di Muratori. Al 24′ st gli ospiti con la quarta marcatura mettono il definitivo sigillo sulla partita.

Vittoria meritata da parte del Zola Predosa che si dimostra superiore in questa partita ma applausi per i ragazzi biancorossi per avere disputato una stagione in continua crescita.