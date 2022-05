Calcio D, Poule Scudetto: Rimini-Recanatese di mercoledì si gioca alle ore 18

Sport

Rimini

| 19:32 - 30 Maggio 2022

Il Rimini Football Club rende noto che la partita RiminiFC – Recanatese in programma mercoledì 1 giugno alle ore 16:00 è stata posticipata alle ore 18:00.



Prezzi e orari per l’acquisto dei biglietti



Centrale e Centralissima 5€



Laterale 1€



Curva 1€



DISTINTI CHIUSO



ABBONAMENTI NON VALIDI





ORARI





Lunedì 30 • 16:00 – 19.30 RiminiStore (Romeo Neri)

Martedì 31 • 10:00 -13:00 e 16:00-19.30 RiminiStore (Romeo Neri)

Mercoledì • 10:00 – 13:00 e dalle 17:00 Botteghino



•Tabaccheria Pruccoli da lunedì 30 alle 15:00